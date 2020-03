Perrie Edwards manque sa maman au milieu de l’auto-isolement

2020-03-25 22:30:05

Perrie Edwards a perdu sa mère au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, car elle doit s’isoler de sa famille car sa mère court le risque de développer des complications du virus.

La chanteuse de 26 ans s’est auto-isolée de sa mère Debbie lors de la propagation continue de la maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – parce qu’elle souffre d’une “pneumonie lente” et Perrie pourrait la mettre en danger si elle va visiter.

Lors d’une apparition sur Capital Breakfast avec Roman Kemp, l’animatrice de l’émission Roman a demandé à Perrie ce qui lui manquait le plus d’être loin de sa famille et de ses amis, ce à quoi la chanteuse Little Mix a dit: “Oh, ma maman me manque beaucoup, je suis une maman Comme quand je suis absent ou si je suis fatiguée ou si je ne me sens pas bien, je me dis “Je veux juste ma maman”.

“J’ai 26 ans mais je suis comme une enfant de six ans donc c’est vraiment difficile de ne pas la voir parce qu’elle est à haut risque, parce qu’elle a une pneumonie lente, donc elle a de l’eau dans les poumons donc elle doit être très prudente pour J’essaie de rester loin d’elle. Ça me manque de voir tout le monde, c’est un peu bizarre. ”

Perrie a de la compagnie pendant qu’elle reste à l’intérieur, car elle s’isole d’elle-même avec son petit ami Alex Oxlade-Chamberlain, ainsi que sa cousine Ellie qui travaille également comme assistante et est sa “meilleure amie”.

Elle a ajouté: “Mais heureusement, je m’isole avec Alex et avec Ellie, Ellie est ma meilleure amie, cousine, PA, tout est réuni en un, donc nous nous avons les uns les autres donc c’est bien. Je continue de faire FaceTiming tout le monde,” Qu’est-ce que vous jusqu’à? et ils disent “ça fait 5 minutes, pas beaucoup!” “

