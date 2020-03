Personne suivante qui dit que le coronavirus est comme la grippe, montrez-leur ceci

L’argument commun contre l’auto-isolement en raison de la coronavirus c’est “c’est comme la grippe” – mais ce n’est pas le cas.

Un spécialiste des soins intensifs a décomposé la différence de taux d’infection entre les deux virus, et les calculs sont terrifiants.

S’adressant au programme Dispatches au Royaume-Uni, le professeur Hugh Montgomery, directeur de l’Institute for Human Health and Performance de l’University College London, a expliqué que COVID-19 est environ 2,2 fois plus contagieux que la grippe, ce qui ne ressemble pas beaucoup. .. jusqu’à ce que vous le résolviez.

“La grippe normale, si j’en attrape, je vais infecter en moyenne 1,3, 1,4 personnes”, a-t-il déclaré. “Et si ces 1,3, 1,4 personnes l’ont donné au lot suivant, c’est la deuxième fois qu’il est transmis.”

“Au moment où cela s’est produit dix fois, j’ai été responsable d’environ 14 cas de grippe.”

“Ce coronavirus est très, très contagieux, donc chaque personne passe à trois. Maintenant, cela ne ressemble pas beaucoup à une différence, mais si chacun de ces trois passe à trois et que cela se produit en dix couches, j’ai été responsable pour avoir infecté 59 000 personnes. “

“Si vous êtes assez irresponsable pour penser que cela ne vous dérange pas si vous attrapez la grippe, rappelez-vous que ce n’est pas à propos de vous – c’est à propos de tout le monde.”

Le professeur Montgomery a confirmé que la plupart des personnes qui l’attrapent présenteront des symptômes légers et iront très bien; un pourcentage plus faible devra être hospitalisé et un pourcentage plus faible nécessitera à nouveau des soins intensifs.

“C’est là que si vous êtes gravement malade, votre vie est sauvée ou non. Et c’est le problème”, a-t-il expliqué, soulignant que les services de santé ont un nombre limité de médecins, d’infirmières, de lits et de ventilateurs.

Il a déclaré que parmi les personnes qui contractent le pire le virus, un grand nombre de leurs vies peuvent être sauvées – à condition que le système de santé ne soit pas déjà submergé.

“N’oubliez pas que la meilleure chance que nous pouvons donner aux personnes qui tombent malades est d’avoir suffisamment de lits, suffisamment de personnel et suffisamment de matériel pour être là pour vous”, a-t-il déclaré.

Et COVID-19 n’est pas seulement plus infectieux que la grippe – le taux de mortalité est également beaucoup plus élevé.

La semaine dernière, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a expliqué que bien que la grippe saisonnière ait un taux de mortalité d’environ 0,1%, tuant environ un sur 1000, le nouveau coronavirus a un taux de 1% – réclamant la vie d’un sur cent.

Cependant, les derniers chiffres sont encore plus troublants: sur les 116 000 cas résolus signalés dans le monde, environ 100 600 se sont rétablis tandis que 15 500 sont décédés – un taux de mortalité de 13%, ce qui signifie que plus d’un sur dix qui est décédé du virus.

