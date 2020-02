Pete Buttigieg plaisante sur son “ mari ” Brad Pitt après avoir claqué Donald Trump sur Ellen

Pete Buttigieg est sérieux au sujet de la politique, mais peut certainement faire une blague quand le moment est venu.

Vendredi, lors de sa deuxième apparition dans “The Ellen DeGeneres Show”, le candidat démocrate à la présidentielle a expliqué en quoi son idée de “ce qui fait un homme” est différente de celle de Rush Limbaugh, après que l’animateur de radio controversé ait remis en question la capacité de Pete à être le leader du monde libre en tant qu’homosexuel.

“J’en ai juste fini avec ce genre de discours”, a déclaré l’ancien maire de South Bend, Indiana à Ellen. “Et depuis quand est-ce que la force à propos des coups de poitrine et du gars à la bouche forte au bout du bar?”

“Les personnes les plus fortes que je connais ne sont pas les personnes les plus bruyantes”, a-t-il poursuivi. “Ce sont eux qui ont le plus profond sens de qui ils sont, de ce qu’ils apprécient et de ce qui leur tient à cœur. Et l’une de ces personnes, soit dit en passant, l’une des personnes les plus fortes que je connaisse est mon mari, Brad Pitt.”

Le véritable mari de Pete, Chasten Buttigieg, était dans le public du studio et riait alors que la caméra tournait vers lui. La référence à la star hollywoodienne est un apparent bâillon entre le couple adorable, comme Chasten l’a expliqué via son compte Twitter jeudi.

“Ces blagues bouclent la boucle demain”, a-t-il sous-titré un GIF de Brad envoyant un baiser à la caméra à côté d’un clip de l’épisode.

Assis à côté de l’épouse d’Ellen, Portia de Rossi, Chasten a déclaré en réponse à la plaisanterie de Pete dans la série: “Merci beaucoup, désolé, j’ai oublié mon Oscar”, faisant référence à la victoire de Brad aux Academy Awards plus tôt ce mois-ci.

L’échange mignon s’est produit après qu’Ellen ait demandé à Pete de répondre à la rhétorique de division de Rush la semaine dernière.

“À quoi cela va-t-il ressembler? Un homme gay de 37 ans embrassant son mari sur scène à côté de M. Man Donald Trump?” le récent récipiendaire de la Médaille présidentielle de la liberté a déclaré spectacle plus tôt ce mois-ci.

Pete a répondu calmement à Ellen, en disant: “Je ne vais pas prendre des conférences sur les valeurs familiales de la part de Rush Limbaugh ou de toute personne qui soutient Donald Trump, franchement.”

Puis, dans une brûlure épique, Pete a rappelé à Ellen que lors de son déploiement en Afghanistan en 2014, alors que “Donald Trump travaillait sur la saison 7 de Celebrity Apprentice”.

Pete a ensuite parlé de l’unification des candidats démocrates pour vaincre le président lors des prochaines élections, de la manière de responsabiliser les voix des minorités et a même joué un jeu hilarant de “Candidats Candidats Candidats” avec l’hôte.

Découvrez ce que “rebelle” a fait Pete au lycée dans le clip ci-dessous!

