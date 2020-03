Pete Davidson: Ariana Grande m’a rendu célèbre

2020-03-06 09:30:06

Pete Davidson, la star de “ Saturday Night Live ”, a déclaré que son ex Ariana Grande l’avait rendu célèbre et que les paparazzis le suivaient partout.

Pete Davidson dit que l’ex Ariana Grande l’a rendu célèbre.

La star de ‘Saturday Night Live’ est constamment suivie par les paparazzis maintenant et il pense que c’est à son célèbre ex, en plaisantant qu’elle l’a “créé”.

S’exprimant sur Hot Ones, il a dit: “C’est vraiment ennuyeux parce que, comme, je vis à Staten Island et ils y viennent maintenant – parce que, comme, Ariana Grande m’a rendu célèbre et tout. Donc, elle, comme – c’est de sa faute Elle l’est. Elle a envoyé les loups. Maintenant … Elle m’a fait – m’a créé, quoi qu’ils disent. ”

Pendant ce temps, Pete a récemment frappé son ex-fiancée Ariana, après qu’elle ait qualifié leur romance de “distraction incroyable”.

Ariana a déclaré dans son interview que rencontrer Pete était une “distraction incroyable” après sa rupture avec le regretté Mac Miller, et bien qu’elle ait dit au magasin qu’elle “l’aimait”, elle a également affirmé qu’elle “ne le connaissait pas”.

Et dans une récente comédie spéciale, Pete a déclaré au public: “Je n’allais pas faire de blagues à ce sujet, mais mon copain m’a dit, il était comme, ‘Yo, j’ai récemment entendu dire que Ariana a dit qu’elle n’avait aucune idée de qui vous étiez et elle vient de sortir avec toi comme une distraction. Alors maintenant, je pense que c’est comme un jeu équitable …

“Tu sais, elle a ses chansons et ses trucs et c’est ce que j’ai, d’accord? D’accord? C’est ça, d’accord? Et tu te dis” Pete, ce n’est pas juste. Tu diffuses ton sale Comment avez-vous pu faire ça? Où a-t-elle dit ces trucs? À ses amis? Dans la confiance de sa propre maison? Non, elle l’a dit sur la couverture du magazine Vogue. Pouvez-vous imaginer si je l’ai fait? Ma carrière serait terminée demain. Si je me suis peint à la bombe marron et j’ai sauté sur la couverture du magazine Vogue et j’ai juste commencé s **** ing sur mon ex?

“Si je me disais ‘Ouais, je la baisais juste parce que je m’ennuyais. Puis’ Fortnite ‘est sorti!’ Ce serait fou. Et vous vous dites: “Eh bien, Pete, quelque chose devait lui arriver, non? Vous savez, il devait y avoir des répercussions, non?” Non. Elle a remporté le prix de la femme de l’année de Billboard. Et j’ai été surnommée “Butthole Eyes” par BarStoolSports.com. “

Mots clés: Pete Davidson, Ariana Grande

Retour au flux

.