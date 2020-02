Pete Davidson de ‘SNL’ laisse entendre qu’il pourrait quitter le spectacle

Pete Davidson de Saturday Night Live pourrait quitter le sketch sketch. Il a récemment déclaré qu’il était sur le point de quitter la série de comédies emblématiques l’année dernière, mais qu’il est revenu cette année.

«Je voulais vraiment que l’année dernière soit ma dernière», a-t-il dit à Charlamagne tha God. Davidson a fait face à plusieurs défis au cours des dernières années. Après sa rupture avec la chanteuse Ariana Grande, Davidson a subi un revers mental. Il a partagé un message inquiétant sur Instagram qui était alarmant pour la famille, les amis et les fans.

Pete Davidson incarne Hunter Biden lors du Cold Open «Impeachment Fantasy» | Will Heath / NBC / NBCU Photo Bank via .

Dans le message supprimé, Davidson a écrit qu’il ne «voulait plus être sur cette terre», rapporte Variety. Il a ajouté: «Je fais de mon mieux pour rester ici pour vous, mais je ne sais pas vraiment combien de temps je peux durer. Tout ce que j’ai essayé de faire, c’est d’aider les gens. souviens-toi juste que je te l’ai dit. Davidson s’est également retiré du spectacle pendant cette période. Davidson a depuis réapparu en faisant plus d’apparitions sur SNL. Mais sera-ce sa dernière saison?

Pourquoi est-il prêt à partir?

Davidson a expliqué pourquoi il réfléchissait à une décision de quitter SNL. “Voici le truc. Personnellement, je pense que je devrais en finir avec cette émission parce qu’ils se moquent de moi là-dessus… Je comprends, mais je suis froid à l’esprit politique », partage-t-il. “Je suis des blagues” Weekend Update “. Quand je ne serai pas là, ils diront: “Ha ha ha, mais Pete est un f ** king jerk face.” Et vous êtes comme, de quel côté êtes-vous? “

“Je voulais vraiment que l’année dernière soit ma dernière, mais je suis toujours là et j’essaie de le faire tomber”, a-t-il expliqué. Davidson a ajouté qu’il avait “un sentiment étrange” qu’il n’était pas sûr s’il était “la blague, ou si [he’s] sur la blague. ”

Même s’il peut être prêt à bouger, Davidson dit qu’il doit trouver le bon moment pour partir. “C’est une chose difficile à faire parce que vous ne voulez jamais appuyer trop tôt sur la détente”, a-t-il déclaré. «Mais tout le monde a toujours dit:« Vous saurez quand vous le saurez et tout ira bien. »» Ajoutant: «J’ai l’impression que, oui, j’ai fait autant que possible là-bas, mais [I’m] heureux d’être là aussi longtemps que Lorne m’aime. ”

Davidson lance un spécial Netflix

Davidson suit les traces d’autres anciens de SNL comme Leslie Jones. Comme Jones, Davidson aura un spécial Netflix, Alive de New York, qui devrait sortir le 25 février.

Comme ses homologues de la SNL, Davidson explique tout lors de son stand-up. “Je ne pense pas qu’il y ait une relation plus honnête entre un mec gay et un mec hétéro parce qu’il n’y a tout simplement rien à gagner”, a-t-il partagé dans la bande-annonce de la spéciale.

“Il y a toujours un ami gay que je ne pense pas du tout ******* gay”, a poursuivi Davidson. “C’est ce mec gay qui va, comme, se heurter à votre petite amie et lui serrer les seins et la gifler *** et être comme, ‘**** fille, tu es superbe!’ Je ne trouve pas ça *** **** drôle – comme du tout. Je suis tout pour l’homosexualité; cela ne signifie pas que je suis contre l’homosexualité. Vous venez de gifler *** sur un détail? Ce n’est pas du tout ******* juste. Je ne ferais jamais ça juste parce que je le pourrais. Je ne marcherais jamais vers son petit ami, je ne lui tirerais pas la bite et je ne dirais pas: “Bien, Gary. Pas pour moi, mais cool. “”