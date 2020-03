Pete Davidson dit qu’Ariana Grande l’a rendu «célèbre»

Pete Davidson n’a pas peur d’admettre que son ex-fiancée Ariana Grande boosté son statut de célébrité.

En apparaissant sur le dernier épisode de First We Feast’s “Hot Ones” – la série de vidéos virales où les célébrités répondent aux questions tout en mangeant des ailes qui deviennent plus épicées au fur et à mesure – le comédien de 26 ans a plaisanté en disant que sa relation avec la pop star l’a rendu “célèbre”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était capable de trouver de l’humour en devenant une “cible des paparazzis” ces dernières années, Davidson a dit: “C’est vraiment ennuyeux parce que j’habite à Staten Island et ils y viennent maintenant parce qu’Ariana Grande m’a rendu célèbre et tout ça, donc c’est de sa faute. “

“Ça l’est! Elle a envoyé les loups sur moi. Elle m’a fait et m’a créé, ou quoi qu’ils disent”, a-t-il ajouté de Grande. le “Saturday Night Live” La star et chanteuse de “Thank U, Next” s’est fiancée en juin 2018 après seulement quelques semaines de rencontres. Cependant, l’ancien couple s’est séparé en octobre suivant.

Bien qu’il ait marché dans un Alexander Wang défilé de mode l’été dernier et a été “Queer Eye”-d par Tan France, Davidson a dit que se faire photographier tout le temps par des paparazzis n’influence pas la façon dont il s’habille.

“Je n’essaie pas vraiment de m’habiller – je le faisais quand j’avais [Instagram]”, at-il dit.” Parce que vous faites simplement défiler, comme, Hype Beast et vous êtes comme, “Oh, chaussures blanc cassé. Je suppose que c’est ce que les enfants cool portent. Et puis vous vous rendez compte, comme quand vous n’êtes pas en ligne, que c’est ce que les enfants cassés pensent que c’est ce que les riches devraient porter. Et c’est boiteux. “

“J’ai cessé de m’habiller du tout ou de me soucier de quelque chose comme ça”, a-t-il ajouté. “C’est vraiment un super sentiment une fois que vous avez finalement abandonné.”

Voir plus de l’interview épicée de Davidson dans le clip ci-dessus.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir les photos

.

Pete Davidson fait des débuts surprenants sur la piste lors du défilé Alexander Wang