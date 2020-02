Pete Davidson dit que «ce n’était pas le bon moment» pour la romance de Kaia Gerber

2020-02-24 23:30:04

Pete Davidson dit que “ce n’était pas le bon endroit ou le bon moment” pour sa romance avec Kaia Gerber, car il admet qu’il ne voulait pas la charger de ses “problèmes” pendant qu’il allait en cure de désintoxication.

La star de “Saturday Night Live” a entretenu une courte relation avec le mannequin de 18 ans, mais Pete a confirmé que la paire s’est séparée, après avoir réalisé qu’il “traversait beaucoup” et ne voulait pas alourdir la adolescent avec ses “problèmes”.

Pete, 26 ans, a récemment confirmé qu’il cherchait un traitement dans un centre de réadaptation en Arizona, et a déclaré qu’il ne se sentait pas bien de poursuivre une romance avec Kaia alors qu’il affrontait également ses démons.

Il a dit: “Nous sortions ensemble depuis quelques mois. Elle est très jeune, et je suis en train de traverser beaucoup de choses et c’était avant que j’aille en cure de désintoxication.

“C’est juste comme si, elle devrait s’amuser. Elle ne devrait pas avoir à se soucier d’un mec qui a juste des problèmes et des conneries. Elle devrait apprécier son travail. Ce n’était tout simplement pas le bon endroit ni le bon moment du tout.”

Et bien que leur romance n’ait pas fonctionné, Pete – qui était auparavant fiancée à Ariana Grande et qui sortait avec Kate Beckinsale – n’avait que de bonnes choses à dire sur Kaia et sa famille, y compris les parents Cindy Crawford et Rande Gerber.

Dans une interview avec Charlamagne Tha God qui a été publiée sur YouTube lundi (24.02.20), il a ajouté: “Ses parents étaient vraiment serviables et tout ça, donc ils sont cool.”

Pendant ce temps, des sources ont récemment déclaré que le couple “faisait une pause” pendant que Pete travaille sur sa santé mentale.

Un initié a révélé que Pete “comprend” si Kaia ne sent pas que la relation peut continuer pendant qu’il reçoit de l’aide, mais il “sait qu’il doit se concentrer sur sa santé mentale”.

Une autre source a ajouté qu’il n’y a “pas de mauvais sang entre les deux”, qu’ils décident ou non d’appeler le temps sur leur romance.

