Pete Davidson fait l’éloge de Kate Beckinsale après une brève histoire d’amour

La famille de Pete Davidson “a paniqué” quand il a commencé à sortir avec Kate Beckinsale, alors qu’il qualifiait l’actrice – avec qui il sortait pendant trois mois – comme l’une des personnes les plus “drôles” qu’il connaisse.

La star de “ Saturday Night Live ” a eu une brève romance avec l’actrice de 46 ans l’année dernière, quand ils ont été aperçus ensemble lors d’une fête après les Golden Globes en janvier, avant de se séparer quelques mois plus tard en avril.

Et Pete, 26 ans, a déclaré qu’il était devenu l’envie des hommes de sa famille lorsque la nouvelle est apparue.

Il a dit: “Tous mes oncles ont paniqué.”

Le comédien – qui était auparavant fiancé à Ariana Grande, et a également fréquenté Margaret Qualley et Kaia Gerber – a surnommé Kate “l’une des personnes les plus drôles” qu’il “ait jamais rencontrées”, et a déclaré que leur romance n’avait pris fin que parce qu’il prenait le temps de travailler sur sa santé mentale et ne pouvait pas maintenir une relation.

Pete – qui a donné une raison similaire à sa rupture avec Kaia – a expliqué: “Elle est l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées.

“[We split because] J’allais dans une autre cure de désintoxication. Je dois avoir un modèle. Je n’avais pas encore raison, et [Kate] avait beaucoup de jeu et de travail à faire. C’est une superstar. ”

Et suite à ses romances de haut niveau, Pete a dit qu’il “restait loin” de la romance pour le moment.

S’adressant à Charlamagne Tha God pour une vidéo YouTube, il a déclaré: “[I’m] ne pas sortir ensemble pendant un certain temps, sauf si je rencontre l’amour de ma vie. J’ai assez fini avec [dating], Je vais essayer de rester loin de ça. C’est juste beaucoup. ”

Pendant ce temps, Pete a précédemment déclaré qu’il traitait ses partenaires comme des “princesses”, et a déclaré que son “langage amoureux” lorsqu’il était dans une relation était de gâter autant que possible son être cher.

Il a dit: “Ma langue d’amour, quand je suis dans une relation, est-ce que je traite la personne avec qui je suis comme une princesse. J’essaie d’aller au-delà de mes attentes, parce que c’est ce que vous êtes censé faire? Si vous êtes en relation avec quelqu’un, vous êtes juste censé faire en sorte que cette personne se sente aussi spéciale que possible. “

