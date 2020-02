Pete Davidson fait une visite vidéo de son appartement au sous-sol à la maison de maman

Pete Davidson a donné aux fans un aperçu de son “appartement-slash-sous-sol dans la maison de ma mère à Staten Island”. Pete et sa mère ont acheté la maison ensemble, mais son espace est souterrain.

“J’ai déménagé ici comme il y a un an et j’ai construit ce petit sous-sol étrange pour rester à l’écart des gens f-king”, a déclaré le comédien, qui est célèbre, a proposé et emménagé avec Ariana Grande en quelques mois – avant de l’appeler, il se termine fin 2018.

Des caméras “Netflix est une blague” ont suivi l’homme de 26 ans “Saturday Night Live” parcourir sa “grotte”, qui ressemblait plus à un magasin PacSun qu’autre chose. Les sweat-shirts à capuche (dont un Bob l’éponge “très jaune”) étaient soigneusement accrochés aux cintres, tandis que les t-shirts et pantalons de survêtement (y compris les bleus qui disent Blockbuster en lettres jaunes sur une jambe) étaient joliment repliés dans des étagères ouvertes. Portes de placard? Pas besoin lorsque votre garde-robe sert de décor.

“Regarde cette salle de bain. J’ai une salle de bain porno avec une douche porno”, dit-il avec enthousiasme alors que nous nous dirigions vers les toilettes. Montrant une salle de bain carrelée sombre contenant une douche verticale tout en verre et une baignoire en porcelaine parfaitement rectangulaire séparée, Davidson a malheureusement admis que sa “douche porno” n’avait été appréciée que par lui – “et les garçons, mais pas Tout en même temps.”

“Il est vraiment difficile de dire à ta mère à l’étage de cuisiner et de se dire:” Le dîner est prêt! “”, S’est-il lamenté. Mais il s’est rallumé tout de suite quand il est entré dans sa cuisine, où l’un de ses copains portait des gants en latex noir et se préparait apparemment à tatouer quelqu’un? Dans la cuisine? Nous nous éloignons.

Ramassant son jouet préféré – un Dustbuster – Davidson a montré l’une des nombreuses fonctions de l’aspirateur miniature en tapant sa cigarette roulée à la main (qui ressemblait beaucoup à un joint) sur le comptoir, incitant les cendres à tomber et à le sucer à travers l’appareil portable. “Comment est-ce que c’est malade?! La merde est tellement malade!”

De plus en plus d’amis de Pete “jouaient très tranquillement aux jeux vidéo” dans ce qui ressemblait à un croisement entre un salon et une salle familiale. “Voici de la merde triste. Vous voulez de la merde de papa mort? C’est ce que vous aimez”, a-t-il dit, ramassant une photo encadrée de son père, un pompier qui a perdu la vie le 11 septembre 2001. Pete a plaisanté avec son père. était “probablement tout coké sur un toit quelque part avec ses garçons” lorsque la photo a été prise.

Il a ensuite montré une cravate autographiée de Rodney Dangerfield que John Mulaney lui a donnée pour Noël, un étranger portant un maillot de sport qu’il a nommé Kevin, une chaussure massive qui appartiendrait à Shaquille O’neal et un signé Eddie Murphy Vinyle original “Party All the Time”, qu’il aime parce que “ça me rappelle que je ne serai jamais aussi cool qu’Eddie Murphy.”

Nous avons ensuite marché près de son maillot Mulaney encadré, son «truc préféré dans la grotte» – un ballon de basket «Uncut Gems» – et nous sommes dirigés vers son «mur».

“J’ai des gens qui viennent ici signer mon mur”, a-t-il expliqué, pointant du doigt un mur gris couvert de messages écrits en noir Sharpie.

“C’est ma chambre, où rien ne se passe, parce que je vis avec ma maman”, a-t-il poursuivi en nous emmenant dans son antre. Allumant la lumière, il nous a emmenés dans une autre situation d’étagère ouverte contenant sa collection de chaussures SpongeBob. “La seule chose est que vous ne pouvez pas les porter avec quoi que ce soit”, a-t-il déclaré à propos des différents coups de pied multicolores. “Parce que comme ça, ça ne va avec rien. Comme toujours. Sauf le jaune. Et le jaune est le pire. Starbursts, chemises, je suis sûr qu’il y a plus.”

En effet, nous avions raison. De retour à sa cuisine, Davidson rattrapa son ami, qui s’apprêtait à tatouer “survivre” au poignet de son autre ami. “S’assurer qu’il est correctement orthographié”, a déclaré le destinataire du tatouage, avant que Pete ne demande au tatoueur de montrer à la caméra l’encre qu’il lui avait donnée: le mot “AMOUR” sur son tibia droit. Le comédien a également marqué un autre de ses amis, qui se tenait à l’arrière-plan. Son encre était à l’extérieur de son mollet droit. Il disait: “AH FAHK.”

“Quoi qu’il en soit, merci les gars d’être passés par mon berceau. Revenez dans quatre ans quand vous me paierez à nouveau pour faire une autre spéciale”, a déclaré Davidson dans un adieu maladroit, exhortant les fans à vérifier son nouveau spécial stand-up sur le service de streaming.

