Pete Davidson frappe Ariana Grande pour ses commentaires de “ distraction ”

Pete Davidson a frappé son ex-fiancée Ariana Grande, après qu’elle ait qualifié leur romance de “distraction incroyable” dans une interview l’an dernier.

La nouvelle comédie spéciale de Netflix, le comédien de 26 ans, “ Alive From New York ”, a été diffusée sur le service de streaming mardi (25.02.20), et Pete s’en prend à son ancienne flamme suite aux commentaires qu’elle a faits au magazine Vogue en juillet. 2019.

Ariana a déclaré dans son interview que rencontrer Pete était une “distraction incroyable” après sa rupture avec le regretté Mac Miller, et bien qu’elle ait dit au magasin qu’elle “l’aimait”, elle a également affirmé qu’elle “ne le connaissait pas”.

Et dans la comédie spéciale, Pete a dit au public: “Je n’allais pas faire de blagues à ce sujet, mais mon copain m’a dit, il était comme, ‘Yo, j’ai récemment entendu dire que Ariana a dit qu’elle ne savait pas qui vous étiez et elle vient de sortir avec toi comme une distraction. Alors maintenant, je pense que c’est comme un jeu équitable. ”

La star de ‘Saturday Night Live’ – qui a insisté sur le fait que ses commentaires n’étaient que des “blagues” – a déclaré que sa carrière “serait terminée demain” s’il faisait des commentaires similaires à propos d’Ariana.

Il a plaisanté: “Vous savez, elle a ses chansons et ses trucs et c’est ce que j’ai, d’accord? D’accord? Ça y est, d’accord? Et vous vous dites,” Pete, ce n’est pas juste. sortir votre linge sale. Comment avez-vous pu faire ça? Où a-t-elle dit ces choses? À ses amis? Dans la confiance de sa propre maison? Non, elle l’a dit sur la couverture du magazine Vogue.

“Pouvez-vous imaginer si je faisais ça? Ma carrière serait terminée demain. Si je me peignais au brun et sautais sur la couverture du magazine Vogue et que je commençais juste à baiser avec mon ex?

“Si je me disais ‘Ouais, je la baisais juste parce que je m’ennuyais. Puis’ Fortnite ‘est sorti!’ Ce serait fou. Et vous vous dites: “Eh bien, Pete, quelque chose devait lui arriver, non? Vous savez, il devait y avoir des répercussions, non?” Non. Elle a remporté le prix de la femme de l’année de Billboard. Et j’ai été surnommée “Butthole Eyes” par BarStoolSports.com. ”

Pete a également visé un tweet supprimé depuis par le hitmaker des «7 anneaux», dans lequel elle a commenté la taille de son pénis.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps “Pete est en référence au morceau” Pete Davidson “sur l’album” Sweetener “d’Ariana, elle a tweeté à l’époque:” Comme 10 pouces? … oh f ** k … je veux dire .. .comme un peu plus d’une minute (sic) ”

Et dans son spécial Netflix, Pete a dit: “Euh, je n’aime pas qu’elle ait parlé de tout ça au nom de mon d ** k. Je pensais que c’était super bizarre. Elle était comme, ‘Ouais, ça n’a pas fonctionné, mais genre, gentil d ** k! ‘ Je pensais que c’était vraiment bizarre, parce que, comme tout le monde, je me disais: “Oh, c’est, quelle gentille fille!”

“Je n’aimais pas ça, parce que c’est tout simplement faux. Euh, ouais, ouais. Ce n’est pas – elle a de toutes petites mains. Elle a de très petites mains. Tout est énorme pour elle. Ouais. était une blague af ** k tout le temps.

“Elle a fait ça pour que – c’est un génie, souviens-toi de ça, c’est une personne très intelligente, d’accord? Elle l’a fait pour que chaque fille qui voit mon d ** k pour le reste de ma vie soit déçue.

“C’est toute une vie L. Tiens bon. Je n’ai même pas pu profiter de mon grand d ** k été, quel que soit le f ** k qu’il a appelé. S’il te plait arrête de faire ça. J’ai une famille qui lit. Arrête. Mon pauvre mère. ”

Pete et Ariana, 26 ans, ont commencé à se fréquenter en mai 2018 et se sont fiancés à la mi-juin, avant de se séparer quelques mois plus tard en novembre, moins de deux mois après la mort tragique de l’ex-petit ami d’Ariana, Mac Miller.

