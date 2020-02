Pete Davidson parle de ses célèbres ex en Charlamagne Interview

Pete Davidson devient réel sur l’amour, les relations et ses célèbres ex.

Dans une large interview avec Charlamagne Tha God Lundi, le “Saturday Night Live” star, 26 ans, a parlé de ses anciennes relations publiques avec Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber, Cazzie David, Carly Aquilino – ainsi que ses réflexions sur les fréquentations à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris sur les relations «en général», Davidson a répondu: «Je pense que vous grandissez beaucoup en tant que personne. J’ai beaucoup appris des superbes filles avec qui j’ai été, et elles sont toutes cool. Donc je pense que vous grandissez, vous devenez une meilleure version de vous-même, parce que vous apprenez quelque chose de tout le monde. “

Bien qu’il ait plaisanté en disant que «les gens ne me connaissent que pour ma bite», il a dit qu’il se sentait «chanceux» d’être sorti avec des «femmes vraiment merveilleuses, belles, cool et talentueuses».

“Je n’aime pas les ruptures, mais ça me pousse définitivement à aller mieux et à être meilleur”, a-t-il déclaré à Charlamagne. “Je suis profond, profond. Je devrais comprendre une partie de cela.”

La star de “Set It Up” a déclaré qu’il ne “sortait pas ensemble”, à moins qu’il ne rencontre l’amour de sa vie. En réponse, Charlamagne a plaisanté en disant que Davidson rencontre “l’amour de [his] la vie tous les six mois. “

“Que puis-je dire? J’adore l’amour, mais j’en ai assez fini avec ça. Je vais essayer de m’en tenir éloigné. C’est juste beaucoup”, a-t-il dit. “J’adore être dans une relation. J’adore faire des trucs et Netflixer et sortir, dîner. J’adore cette merde. Ça me rend vraiment heureux. C’est aussi une évasion de la vie quand tu as, comme, un partenaire. C’est amusant. … C’est agréable d’avoir une dame autour. “

Davidson a ensuite parlé de chacun de ses ex, voir ce qu’il a dit ci-dessous. (Les femmes sont répertoriées dans l’ordre chronologique de leurs relations avec Davidson.)

Carly Aquilino

Davidson est sorti avec son collègue comédien Carly Aquilino de 2014 à 2015. Bien que l’ancienne paire l’ait quitté il y a des années, Davidson a déclaré que les deux étaient toujours des “amis sympas”.

“Oh, nous aimons Carly! Elle est la meilleure”, a déclaré Davidson à Charlamagne. “Nous sommes des amis sympas. En fait, nous traînons tout le temps … Elle est honnêtement l’une des filles les plus cool que j’ai jamais rencontrées.”

“J’adore Carly. J’ai toujours beaucoup d’amour pour Carly.”

Cazzie David

Pete est sorti avec Cazzie David, la fille de 26 ans de Larry David, de 2016 à 2018. L’humoriste n’avait que de bonnes choses à dire sur son ex et a partagé ses réflexions sur sa carrière d’actrice. “Elle est f – roi hilarant”, a déclaré Davidson. “C’est une autre des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées. Elle aura sûrement un spectacle dans quelques années.”

Ariana Grande

La relation la plus médiatisée de Davidson était avec Ariana Grande. La star et chanteuse de “SNL”, 25 ans, s’est fiancée en juin 2018 après seulement quelques semaines de rencontres. cependant, l’ancien couple s’est séparé en octobre suivant.

Charlamagne a expliqué comment Grande a été accusée d’avoir “jeté de l’ombre” sur Davidson lorsqu’elle a enlevé une bague et l’a mise dans une boîte pendant son Grammy représentation de “Thank U, Next.”

“Je suis sûr qu’elle l’était!” Davidson a répondu en riant. “Elle est la reine de l’ombre. Je comprends. C’est son travail. … Elle a de la musique, je comprends. J’espère que les gens pensent la même chose de mes blagues.”

Plus sérieusement, Davidson a également expliqué comment il avait aidé la pop star à pleurer après la mort déchirante de son ex-petit ami, Mac Miller en septembre 2018.

“Je pense avoir dit:” Je serai ici jusqu’à ce que vous ne vouliez pas que je sois ici “”, se souvient-il. “Je savais à peu près que c’était fini après ça. C’était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer à quoi ressemble cette merde. Cette merde est juste terrible. Tout ce que je sais, c’est qu’elle a vraiment aimé la merde de lui et elle ne montait pas de spectacle ou quoi que ce soit. Cela a été créé et des prières à sa famille et à tous ses amis, encore. “

Kate Beckinsale

Davidson est sorti avec Beckinsale, qui a 20 ans son aîné, de janvier à avril 2019. S’adressant à Charlamagne, Davidson a qualifié leur roman de «f-king légendaire».

“Tous mes oncles ont paniqué”, a-t-il plaisanté. “Aussi f – roi hystérique. [She’s] comme l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées. “

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne pensait pas que leur relation avait fonctionné, Davidson a répondu: “Ce n’était tout simplement pas le bon moment”.

“Je pense que j’allais dans une autre cure de désintoxication. Je dois avoir un modèle, je n’avais pas encore raison et elle avait beaucoup de jeu et de travail à faire”, a-t-il poursuivi. “C’est une superstar.”

Margaret Qualley

L’actrice de 25 ans et Davidson ont été liés pour la première fois en août 2019 au Festival du film de Venise. L’ancien couple a quitté son poste en octobre suivant.

“Belle âme, grande fille”, a déclaré Davidson à Charlamagne de Qualley. “Elle va gagner un Oscar. Elle va certainement gagner un Oscar. Elle est tellement talentueuse.”

Davidson a salué la performance de Qualley en Quentin Tarantino’s “Il était une fois … à Hollywood”, en l ‘appelant “putain de dope”.

Kaia Gerber

La relation la plus récente de Davidson était avec le mannequin de 18 ans et la fille de Cindy Crawford.

En parlant avec Charlamagne, Davidson a décrit Gerber comme “beau” et “intelligent”. Il a poursuivi: “Si quelqu’un craignait que je sois trop intelligent ou avancé pour elle, ils n’ont pas du tout à s’inquiéter. Elle était bien plus intelligente que moi.”

Cependant, Davidson a admis que ce n’était pas le «bon moment, le bon endroit ou le bon moment» pour le jeune couple. “Nous sortions ensemble depuis quelques mois et elle est très jeune et je suis f – roi en traversant beaucoup de choses”, a-t-il expliqué. “Elle devrait avoir du plaisir et de la merde. Elle ne devrait pas avoir à se soucier d’un mec qui a des problèmes et de la merde.”

Toujours au cours de cette large interview, Davidson a évoqué son avenir dans “SNL”, affirmant qu’il se sentait “dépassé” par la série de sketchs humoristiques, où il est membre de la distribution depuis 2014. Bien qu’il n’ait pas officiellement annoncé son départ, Davison a admis qu’il avait eu des “conversations” avec certaines personnes au sujet de la sortie de l’émission.

“C’est une chose difficile à faire car vous ne voulez jamais appuyer trop tôt sur la détente”, a-t-il déclaré à Charlamagne. “Mais tout le monde a toujours dit:” Vous saurez quand vous le saurez et tout ira bien. Personnellement, je pense que je devrais en finir avec ce spectacle parce qu’ils se moquent de moi là-dessus. “

“Je voulais vraiment que l’année dernière soit ma dernière année”, a-t-il ajouté. “Je me sens comme, oui, j’ai fait autant que possible là-bas, mais [I’m] heureux d’être là aussi longtemps que Lorne m’aime. “

Voir plus de Davidson dans l’interview complète, ci-dessus.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir les photos

.

Pete Davidson fait des débuts surprenants sur la piste lors du défilé Alexander Wang