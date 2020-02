Pete Davidson prend des photos d’Ariana Grande dans Netflix Special

Après Ariana Grande nom-abandonné Pete Davidson dans son art sur la piste “merci, ensuite”, la comédienne rend la pareille en lâchant des coups sur son ex lors de sa comédie spéciale Netflix “Alive from New York”, qui a frappé le streamer mardi.

Selon le “Saturday Night Live” star, il a décidé que Grande était “un jeu équitable” pour les blagues après qu’un de ses amis lui ait dit: “J’ai récemment entendu qu’Ariana a dit qu’elle ne savait pas qui vous étiez et qu’elle vient de sortir avec vous comme une distraction.”

Pete avait déjà suggéré qu’il était à peu près sûr Ariana a rompu son engagement à cause de la mort de son ancien petit ami, Mac Miller, qui a très durement frappé la chanteuse.

[editors note: the following teaser for Pete’s “Alive from New York” Netflix special is extremely NSFW for language!]

En comparant l’art pour l’art, Pete a dit: “Vous savez, elle a ses chansons et ses trucs et c’est ce que j’ai, d’accord? D’accord? C’est tout, d’accord?”

Il a continué à étouffer les critiques qui pourraient soutenir qu’il diffuse leur linge sale en disant: “Comment avez-vous pu faire ça? Où a-t-elle dit ces trucs? À ses amis? Dans la confiance de sa propre maison?” Non, elle l’a dit sur la couverture du magazine Vogue. ”

Dans la couverture, Ariana a décrit sa relation avec Pete comme une “distraction”, la qualifiant de “frivole et amusante et folle et très irréaliste”. Le couple a commencé à sortir ensemble le même mois qu’elle et Mac ont rompu et ont été fiancés pendant quatre mois avant que tout ne se termine peu de temps après la mort de Mac.

Il a ensuite pris un coup de feu à Ariana, qui a pris la flak pour son apparence bronzée par pulvérisation sur cette couverture, ajoutant: “Pouvez-vous imaginer si je l’ai fait? Ma carrière serait terminée demain. Si je me suis peint au pistolet brun et sauté sur le couverture du magazine Vogue et vient de commencer à chier sur mon ex? “

Il a dit qu’il se ferait saccager s’il disait “qu’il la baisait parce que je m’ennuyais” jusqu’à ce que “Fortnite sorte”, mais quelles répercussions Ariana a-t-elle subies? “Elle a gagné la femme de l’année de Billboard, a-t-il dit.” Et je me suis fait appeler “Butthole Eyes” par BarStoolSports.com. “

Le comédien a également déclaré qu’il n’était pas ravi qu’Ariana soit devenue publique pour parler de son pénis, allant jusqu’à dire qu’il était “comme 10 pouces”.

“Je n’aimais pas ça, car ce n’est tout simplement pas vrai”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas – elle a de minuscules petites mains. Elle a de très petites mains. Tout est énorme pour elle. Ouais. C’était une plaisanterie tout le temps.” Ce à quoi il n’était pas préparé, c’était à quel point la base de fans d’Ariana amplifierait chaque petite chose dans leur relation à des proportions gigantesques.

Il a ensuite plaisanté en disant que c’était stratégique de la part d’Ariana, en disant: “Elle l’a fait pour que – elle est un génie, souvenez-vous de cela, c’est une personne très intelligente, d’accord? Elle l’a fait pour que chaque fille qui voit mon d – pour le reste de ma vie est déçu. “

Même après avoir semblé balancer son ex pendant un certain temps, Pete a veillé à rappeler à son public et aux téléspectateurs à la maison: “Encore une fois, ce sont des blagues, je ne veux pas de fumée, d’accord?” Il fait ce que font les comédiens, ce qui signifie que les fans devraient faire ce que les fans font quand les comédiens font ce qu’ils font, non? Ils devraient être scandalisés et aller sur les réseaux sociaux.

“Ma plus grande crainte est que je vais me faire tirer dans la tête par un enfant de 9 ans avec une queue de cheval et la dernière chose que je vais entendre est ‘#canceled’ ‘”, a déclaré Pete à propos de la réaction ressentie de La fervente base de fans d’Ariana.

Pete a également continué à prouver qu’il n’avait aucun mot à dire quand il s’agissait de parler de “Saturday Night Live”. Après avoir dit qu’il pensait qu’il était temps de partir parce que les acteurs le traitent comme s’il était “f – roi stupide”, il est allé plus loin lors de sa spéciale pour dire que la série a forcé ses excuses à l’antenne à Dan Crenshaw, le politicien et vétéran, il se moquait d’avoir un cache-œil.

La blague de Pete était que Crenshaw ressemblait plus à un tueur à gages dans un film porno qu’à un candidat au Congrès. “C’était une blague très inoffensive” Saturday Night Live “”, a-t-il déclaré. “Je n’y ai rien pensé.”

Dire: “J’ai en quelque sorte été obligé de m’excuser” – Crenshaw s’est présenté la semaine suivante pour ces excuses – Pete a plaisanté en disant que sa mère “pensait que je devrais m’excuser pour ne pas me faire tirer une balle dans le visage”.

“La seule chose que j’ai faite, dont je suis coupable et dont je me suis excusé, c’est que j’ai rendu ce type célèbre et un nom familier sans raison”, a déclaré Pete. “J’ai fait ce qu’Ariana Grande a fait pour moi.”

