Pete Davidson révèle le moment où il savait que sa relation avec Ariana Grande était terminée

Pete Davidson et Ariana Grande étaient l’un des couples les plus chauds de 2018, mais à la fin de l’année, la romance était terminée.

Bien que de nombreuses personnes aient été choquées par la nouvelle, ce n’était pas exactement à couper le souffle pour Davidson, qui a récemment admis qu’il avait vu la rupture arriver.

Pete Davidson et Ariana Grande sur le tapis rouge en 2018 | Kevin Mazur / WireImage

Un bref résumé de la relation de Pete Davidson avec Ariana Grande

Après sa séparation en mai 2018 du rappeur Mac Miller, Grande a rebondi avec Davidson. La romance a décollé à une vitesse fulgurante, la paire s’est fiancée en juin après quelques semaines de rencontres.

Davidson a déclaré plus tard à GQ qu’il était tombé amoureux au premier regard et qu’il avait instantanément su qu’il voulait épouser Grande.

“Le jour où je l’ai rencontrée, je me disais:” Hé, je t’épouserai demain “”, a-t-il expliqué. «Elle appelait mon bluff. Je lui ai envoyé une photo [of engagement rings]. Je me disais: “Est-ce que tu aimes ça?” Elle m’a dit: “Ce sont mes préférées” et je me suis dit: “Malade”.

Davidson a finalement décidé d’un cierge magique de 3 carats d’une valeur estimée à 100 000 $ et a posé la question.

L’engagement n’a duré que quelques mois avant leur rupture

Grande et Davidson ont été fiancés pendant quatre mois avant d’annuler les fiançailles en octobre 2018. Une source a alors déclaré à People: «C’était beaucoup trop tôt. Ce n’est choquant pour personne. “

Ce n’était pas seulement l’engagement rapide qui les a submergés. Des sources ont ajouté à TMZ que la mort soudaine de Miller le 7 septembre 2018 a joué un rôle majeur dans la scission.

Miller, qui a lutté ouvertement contre la toxicomanie tout au long de sa vie, est décédé d’une surdose accidentelle de drogue à l’âge de 26 ans.

«Ariana était dans un endroit incroyablement sombre après l’overdose fatale apparente de son ex-petit ami. Elle ne s’est pas blâmée — elle sent qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour le rendre sobre — mais cela lui a laissé une épave émotionnelle ”, ont déclaré des sources à la sortie de la chanteuse, qui est sortie avec Miller pendant plus de deux ans.

Sa mort a apparemment fait comprendre à Grande qu’elle «ne pouvait pas être pleinement investie dans sa relation avec Pete, et elle s’était précipitée dans un mariage imminent trop rapidement en se fiancant».

Pete Davidson a déclaré qu’il savait que sa relation avec Ariana Grande était condamnée après la mort de Mac Miller

Dans une interview du 24 février avec l’animateur de radio Charlamagne Tha God, Davidson a admis qu’il avait essayé de soutenir Grande alors qu’elle pleurait la mort de Miller.

“Je pense avoir dit, par exemple:” Je serai ici jusqu’à ce que vous ne vouliez pas que je sois ici “”, a-t-il commencé. Mais, a-t-il dit, la période a été si difficile qu’il est devenu difficile de poursuivre leur relation.

“Je savais à peu près que c’était fini après ça”, a poursuivi Davidson. “C’était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble. Ce sh * t est tout simplement terrible. Tout ce que je sais, c’est qu’elle l’aimait vraiment et qu’elle ne faisait pas de spectacle ou quoi que ce soit. Cela a été foutu et des prières ont été adressées à sa famille et à tous ses amis. »

Regardez ses remarques vers 25h30

Même si leur romance n’a pas fonctionné, Davidson et Grande semblent se respecter et s’aimer mutuellement. Le comédien a ensuite qualifié Grande de «personne merveilleuse» dans Saturday Night Live et a déclaré qu’il «souhaitait sincèrement[ed] lui tout le bonheur du monde. ” Nous sommes ravis de le voir.