Pete Davidson veut des enfants

Pete Davidson veut être papa.

La star de “Saturday Night Live” a perdu son propre père il y a près de 20 ans quand il est décédé lors de l’attentat terroriste du 11 septembre 2001, et a déclaré qu’il n’avait “jamais voulu” élever son propre enfant afin qu’il puisse être le père. figure qu’il n’a jamais grandi.

Pete – qui n’avait que sept ans lorsque son père est décédé – a déclaré: “J’adore l’amour. C’est comme ça que j’ai grandi. Juste ma maman, ma sœur – je n’avais pas d’homme autour de la maison, alors j’étais comme” Quand vais-je trouver ma princesse charmante?

“C’est tout ce que j’ai toujours voulu. Je veux juste avoir un enfant, c’est tout. Je pense que ce serait génial.”

Le comédien de 26 ans pense qu’avoir un enfant aiderait à «garder [his] la tête haute “, car il est aux prises avec la dépression et l’anxiété depuis des années et a été diagnostiqué en 2017 avec un trouble de la personnalité limite.

Il a ajouté: “Je veux être là pour quelque chose ou faire quelque chose que je n’avais pas grandi. C’est ma plus grande chose.”

Et Pete est tellement déterminé à être père qu’il a même envisagé d’adopter un enfant avec l’aide de sa propre mère.

Dans une interview avec Charlamagne Tha God qui a été publiée sur YouTube lundi (24.02.20), il a expliqué: “Je suis au point où je me dis:” Peut-être que je devrais adopter “. Moi et ma maman ou quelque chose, adoptez simplement. Je pense que tout le monde a peur de la graine Davidson. ”

Actuellement, le comédien est célibataire après s’être récemment séparé de Kaia Gerber, et dans l’interview, il a admis que leur romance était arrivée au “mauvais moment”, car ils se sont séparés afin qu’il puisse se concentrer sur sa santé mentale.

Pete était auparavant fiancé à Ariana Grande et a entretenu des relations avec les actrices Kate Beckinsale et Margaret Qualley.

