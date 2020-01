Peter Andre admet avoir obtenu le «bébé Botox»

2020-01-28 16:30:03

Peter Andre a admis avoir subi un “baby Botox” dans le passé et envisage un autre tour.

Peter Andre ne “voit rien de mal” avec “peaufiner” son apparence.

Le chanteur de 46 ans est heureux d’être ouvert sur le fait qu’il garde sa jeunesse grâce aux traitements “baby Botox”.

Écrire dans son nouveau! Dans une chronique, il a déclaré: “J’ai toujours parlé du bébé Botox que j’ai eu. Je ne vois rien de mal à faire des petits ajustements ici et là.”

Et Peter – qui a des enfants Amelia, six ans, et Theo, deux ans, avec sa femme Emily, et Junior, 14 ans, et Princess, 12 ans, avec son ex-femme Katie Price – est “fasciné” par le fait d’avoir récemment visité une clinique avec son beau-frère, qu’il a regardé administrer du Botox.

Il a expliqué: “Récemment, j’ai filmé quelque chose sur les tenants et aboutissants des procédures cosmétiques pour les hommes, et la semaine dernière, j’ai visité une clinique dans le Cheshire avec le frère cadet d’Emily, Tom.

“Il est également médecin et pendant que nous y étions, il était en fait supervisé en train d’administrer du Botox, ce que j’ai trouvé assez fascinant.”

Maintenant, le hitmaker «Mysterious Girl» envisage de prendre un autre rendez-vous pour un traitement différent.

Il a ajouté: “Il y a tellement de nouvelles procédures non invasives disponibles que si jamais l’occasion se présentait pour moi d’en essayer, je pense que je le ferais.”

Pendant ce temps, Peter a confirmé qu’il reviendrait à la tournée 2020 de la comédie musicale ‘Grease’.

Il rejoindra Dan Partridge – qui affrontera Danny Zuko – et incarnera le rôle emblématique de Teen Angel, ainsi que Vince Fontaine et le sergent.

Peter a déclaré: “Je suis absolument ravi de retourner à la tournée britannique de” Grease “et au rôle emblématique de Teen Angel cette année.

“J’ai eu le plus beau temps l’année dernière en travaillant avec notre réalisateur de génie Nikolai Foster et l’incroyable Arlene Phillips, aidant à créer une nouvelle version élégante et sexy de cette comédie musicale intemporelle avec le casting le plus talentueux.

“Je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer également deux rôles supplémentaires cette fois-ci: Vince Fontaine et le sergent. Je ne peux vraiment pas attendre plus du Royaume-Uni pour voir cette nouvelle production et j’ai hâte de faire des souvenirs plus incroyables sur et hors scène en 2020! ”

