Peter Andre dit que sa femme a des conversations «  mal à l’aise  » avec une adolescente

Selon Peter Andre, sa femme Emily a des conversations « inconfortables » avec sa fille adolescente Princess.

Peter Andre a salué sa femme Emily pour avoir eu des conversations « inconfortables » avec sa fille Princess.

La star de 47 ans a révélé qu’Emily, 30 ans, discutait avec sa fille de 13 ans de problèmes qu’il se sentait trop gêné pour discuter avec elle-même.

Peter – qui a Princess et Junior, 15 ans, avec son ex-femme Katie Price, ainsi qu’Amelia, six ans, et Theodore, trois ans, avec Emily – a déclaré: « Quand vous avez quatre enfants de tous âges, c’est vraiment important que vous partagez le temps entre tout le monde.

« Vous devez vous assurer que chaque enfant reçoit l’attention dont il a besoin et les conversations dont il a besoin, car il est toujours à différents stades de sa vie.

« J’essaie de mon mieux, et Emily fait bien sûr la même chose. Elle est incroyable et elle a de grandes conversations avec la princesse que je ne me sentirais pas nécessairement aussi à l’aise – même si j’essaye de m’améliorer.

«Même chose avec Junior, il demande des choses médicales dont je ne connais pas la réponse, c’est génial d’avoir cette main secourable avec le Dr Emily.

Peter a également révélé qu’il avait toujours voulu avoir une relation ouverte et honnête avec ses enfants.

La pop star a déclaré au journal The Sun dimanche: « J’ai toujours voulu avoir ces plaisanteries avec mes enfants afin qu’ils se sentent à l’aise de me parler de tout et s’ils ont un problème, ils peuvent venir me voir. »

Et même si les choses ne se passent pas toujours bien, Peter pense qu’il a de bonnes relations avec ses enfants.

Il a dit: «Je sais qu’ils aiment ça et je sais qu’ils aiment qu’ils ont cette relation avec moi.

« Vous pouvez avoir deux enfants élevés de la même manière et ils peuvent avoir deux personnalités complètement différentes; les deux sont formidables, mais tous les deux sont difficiles et ont tous les deux leurs habitudes ennuyeuses, mais je suis sûr que je le fais aussi en tant que papa . «

