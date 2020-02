Peter Gunz, ancienne star de ‘Love & Hip Hop’, est le nouvel hôte de ce spectacle

Peter Gunz était l’un des acteurs les plus détestés de la franchise Love & Hip Hop. Les téléspectateurs le méprisaient pour ses manières de tricherie et son triangle amoureux continu entre deux femmes qu’il prétendait aimer saison après saison. Ironiquement, il a choqué les fans en annonçant qu’il serait le nouvel hôte de Cheaters.

Peter Gunz annonce qu’il est le nouvel hôte de “Cheaters”

Gunz est allé sur Instagram dans une annonce choquante pour partager son nouveau travail avec ses followers.

«Qui mieux pour t’aider à attraper un tricheur que Peter? Ne posez pas de questions, accordez simplement le f ** k in », écrit-il.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour peser sur son nouveau concert, en plaisantant qu’il est le meilleur candidat pour le poste sur la base de ses antécédents.

«Qui mieux que #PeterGunz pour être le nouvel hôte de #Cheaters ??! Après tout, il est le modèle d’affiche masculine de la triche », a écrit un commentateur.

“C’est la chose la plus drôle que j’ai entendue de la journée”, a écrit un autre avec le hashtag #Cheaters #CreepSquad, un clin d’œil à l’équipage auquel Gunz appartenait sur Love & Hip Hop avec d’autres tricheurs de la série.

Cheaters est une série hebdomadaire de téléréalité avec caméra cachée qui suit les personnes soupçonnées de tromper leurs partenaires. Les enquêtes visent à découvrir leur double vie et travaillent en étroite collaboration avec l’autre partie dans la relation pour aider à confronter leur partenaire tricheur.

Les tricheurs ont été créés en 2000 et ont diffusé 15 saisons jusqu’à présent.

Peter Gunz a des tonnes d’expérience avec la tricherie

Gunz a rejoint le casting de la franchise New York de Love & Hip Hop dans la saison 4. Il a été présenté comme un ancien rappeur et producteur actuel cherchant à se lancer dans la gestion d’artistes. Les premiers épisodes ont suivi sa relation avec Tara Wallace, sa petite amie de longue date de 13 ans et mère de deux de ses sept enfants.

Peter Gunz et Tara Wallace 2017 | Johnny Nunez / WireImage

Ce que Wallace ignorait, c’est que Gunz sortait avec une artiste avec laquelle il travaillait, Amina Buddafly. Gunz a même présenté Wallace à Buddafly lors d’une vitrine musicale et Wallace était favorable à ce que Gunz travaille avec elle.

Peter Gunz et Amina Buddafly 2017 | Jerritt Clark / .

Gunz menait les deux femmes. Il a dit à Buddafly que lui et Wallace n’étaient plus un couple et vivaient ensemble pour le bien de leurs enfants. Il a épousé Buddafly alors qu’il vivait toujours avec Wallace et Wallace n’a pas découvert qu’ils étaient mariés jusqu’à une séance passionnée avec Buddafly. Avant la révélation, Gunz a révélé à Wallace qu’il sortait avec Buddafly. Les deux femmes se sont battues sans relâche pendant leur séjour dans la série, malgré Gunz.

Le triangle amoureux a continué pendant plusieurs années, Gunz faisant des allers-retours entre chaque femme. Wallace et Buddafly ont eu plus d’enfants avec Gunz avant de rompre définitivement avec lui.

Buddafly vit maintenant à Los Angeles et se concentre sur l’éducation de ses deux filles qu’elle partage avec Gunz tout en libérant de la musique et en promouvant le fitness. Wallace reste à New York où elle et Gunz coparentent leurs trois fils.