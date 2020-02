Peter Morgan explique la fin de la couronne

2020-02-07 12:30:05

Peter Morgan a décidé de ne pas faire une sixième saison de “The Crown” parce qu’il “doit y avoir une distance” entre la vraie vie et le spectacle.

L’écrivain et producteur a récemment annoncé que le drame royal de Netflix prendrait fin après cinq séries – Imelda Staunton prenant le relais en tant que reine Elizabeth II – mais il a admis qu’il avait initialement esquissé des scénarios pour d’autres épisodes après cela.

Mais il a expliqué au journal Baz Bamigboye du quotidien Daily Mail: “Vous ne pouvez pas examiner complètement les incidents survenus hier. Il doit y avoir une distance de dix à 20 ans. Et dans certains cas, beaucoup plus longtemps.”

Peter a promis que la série finale, qui ne sera pas filmée avant 2021 ou 2022, sera “explosive” et culminera avec l’entrée de la Grande-Bretagne dans le nouveau millénaire.

Cependant, le showrunner a admis qu’il aimerait visiter à nouveau la famille royale dans cinq à dix ans, mais pour examiner une période différente.

Il a dit: “Je ne sais pas encore, mais je pourrais remonter plus loin dans le temps, peut-être devant cette reine.”

Bien que la série touche à sa fin, Peter a admis qu’il se passait beaucoup de choses avec la famille en ce moment – y compris le prince Andrew impliqué dans le scandale Jeffrey Epstein et le duc et la duchesse de Sussex se retirant de leurs fonctions royales – et il ne le fait pas ” Je pense que les choses ont été «si turbulentes» depuis l’infâme «annus horribilis» du monarque en 1992.

Il a déclaré: “C’est une période dangereusement agitée et la seule raison pour laquelle il n’y a pas eu plus de clameurs est par respect pour la reine et Philippe”.

Pendant ce temps, Imelda a récemment admis qu’elle était “vraiment honorée” de suivre les traces de Claire Foy et Olivia Colman dans le rôle.

Elle a déclaré: “J’ai adoré regarder ‘The Crown’ depuis le tout début. En tant qu’actrice, c’était une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honorée de me joindre à une équipe créative exceptionnelle et de mener «The Crown» à son terme. “

