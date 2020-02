Peter Weber a quelque chose à dire à ses haineux

Après six semaines et d’innombrables heures épuisantes consacrées à The Bachelor Season 24, une chose est claire: les fans auraient dû tenir compte de l’avertissement de Peter Weber avant la première.

«J’ai fait des erreurs à coup sûr. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Weber à Us Weekly début janvier. “Je suis humain. Je ne veux donc pas le considérer comme un regret. J’en ai appris. “

L’animateur Chris Harrison a également fait écho aux remarques concernant le comportement du joueur de 28 ans, laissant entendre que Weber pourrait ne pas toujours être à la hauteur du personnage qui a joué dans la saison de Hannah Brown de The Bachelorette.

Peter Weber | Noel Vasquez / .

“Personne n’est parfait et Peter est comme tout le monde”, a déclaré Harrison, par Good Morning America. «Il a ses problèmes et il a des choses à venir. Je pense qu’il y aura des moments… où vous penserez: «Je n’aime pas ce côté de lui.» »

Maintenant, un nombre écrasant de fans couronnent Weber comme l’un des pires leaders de célibataire de tous les temps, l’appelant chaque semaine via différents médias en ligne, des médias sociaux aux publications. Cependant, Weber n’est pas là pour toute la haine, rappelant une fois de plus au fandom qu’il est toujours humain.

Les fans critiquent Peter Weber pour son comportement dans la saison 24 de «The Bachelor»

Pour l’instant, la principale critique entoure l’indécision de Weber sur The Bachelor. Le pilote Delta a été complètement renversé lors de sa rencontre avec Brown lors de la première. Il a même – brièvement – envisagé d’abandonner les 30 femmes qui sont venues dans la série pour son ex.

Plus tard, Weber a éliminé Alayah Benavidez après avoir été “influencé” par d’autres concurrents. Dans l’épisode suivant, Alayah est revenue pour effacer son nom et Weber l’a invitée à revenir à la maison. Il a également jeté Alayah dans la fosse aux lions en lui donnant la date du groupe sans se soucier de la façon dont cela affecterait les autres femmes. Puis, une fois que les membres du casting ont explosé sur Weber – et Alayah – il l’a de nouveau laissée partir.

Pendant ce temps, Kelley Flanagan a confronté Weber sur ses actions. Elle a dit au célibataire qu’il récompense le drame dans la maison, devenant la voix de certains fans de Bachelor Nation à la maison.

“Peter est sans conteste l’une des pires pistes masculines de l’histoire”, a écrit un fan sur Twitter. «Kelley avait raison. Il ne récompense vraiment que les mauvais comportements et les drames. »

Peter Weber répond aux critiques et à la haine de sa saison de «The Bachelor»

Lorsque vous parlez à E! Le 7 février, Weber s’est adressé à ses critiques qui sont déçus de son comportement sur The Bachelor cette saison.

“Je suis définitivement devenu une peau dure”, a déclaré Weber. “Je comprends qu’il y a beaucoup de drame en ce moment et les choses sont un peu folles, mais je pense que c’est un peu … Je pense juste qu’il n’y a pas de place pour ça et il y en a trop en ce moment. “

Weber a ensuite noté que l’équipe de Bachelor «faisait de son mieux». Et à la fin, le jeune homme de 28 ans espère que tout le monde se concentrera «sur la propagation de l’amour» et la «positivité» contre le crachat de haine.

“Encore une fois, nous sommes tout simplement humains”, a déclaré Weber. “Et je sais qu’il y a beaucoup d’opinions sur beaucoup de femmes dans la série, beaucoup d’opinions sur moi.”

Le célibataire a également rappelé aux téléspectateurs qu’ils ne savent pas ce que c’est que d’être à sa place.

“Vous pensez que vous savez ce qui va arriver et comment vous allez le gérer, et il n’y a tout simplement aucun moyen”, a déclaré Weber. “Vous ne pouvez jamais imaginer sortir avec autant de gens dans ce genre d’environnement.”

Il a poursuivi: «C’est un environnement magnifique et incroyable, mais c’est aussi très difficile, il y a beaucoup de pression et vous devez prendre des décisions en très peu de temps et vous devez abandonner des relations que vous ne connaissez peut-être pas. si vous voulez encore lâcher prise, et c’est difficile. “

Quoi qu’il en soit, Weber est resté sans excuse pour sa saison de The Bachelor. Il a fait ce qu’il a pu et est satisfait du résultat.

“Vous faites juste de votre mieux, et c’est tout ce que j’ai fait”, a déclaré Weber. “Et, vous savez, j’en suis heureux.”

Lire la suite: «Le baccalauréat»: Peter Weber a déboulonné 3 théories sur la façon dont la finale se termine et honnêtement, nous sommes déçus