Peter Weber a-t-il choisi Madison Prewett ou Hannah Ann Sluss? Le choix final a tout le monde sous le choc

La finale de la saison 24 de Bachelor a diffusé sa conclusion dramatique le mardi 10 mars. Et franchement, la seule chose à dire est la suivante: nous sommes enfin libres. Les deux dernières heures de la série de télé-réalité ABC ont divisé les fans, de la cérémonie de la rose finale aux segments After the Final Rose. Alors, qui a choisi Peter Weber dans la finale de The Bachelor – Madison Prewett ou Hannah Ann Sluss? Les téléspectateurs ne savent toujours pas comment se sentir à propos de la fin.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24, Episode 11 & 12.]

La mère de Peter Weber choisit Hannah Ann Sluss plutôt que Madison Prewett dans la finale de «The Bachelor»

Peter Weber de «The Bachelor» | Randy Holmes via .

Lorsque The Bachelor Season 24, Episode 11 final a commencé, Weber est arrivé à Alice Springs, en Australie, où le jeune homme de 28 ans a rencontré sa famille. Le pilote Pete a récapitulé ce qui s’est passé avec Sluss et Prewett pendant la semaine Fantasy Suite. Bien sûr, la famille de Weber était préoccupée par les hésitations de Prewett. Mais finalement, ils ont fait confiance à Weber pour faire le bon choix.

Quoi qu’il en soit, Sluss a été le premier à rencontrer la famille en Australie. Et dès le départ, la famille de Weber semblait approuver. Sluss a clairement indiqué qu’elle était là pour le cœur de Weber et l’aimait vraiment. Elle a même séduit la maman de Weber, Barbara. Malgré cela, Weber a révélé que son cœur était avec les deux femmes. Mais finalement, le célibataire avait besoin de parler avec Prewett pour se vider l’esprit.

Avant que Prewett ne rencontre les parents de Weber pour la deuxième fois, elle a parlé de ses sentiments. L’alun d’Auburn a révélé à quel point elle se sentait mal après que Weber ait admis qu’il était intime avec les autres concurrents même après qu’elle lui ait demandé de ne pas le faire. Prewett a également dit qu’elle aimait le célibataire. Cependant, elle était accrochée à un fil et avait juste besoin de quelque chose pour se sentir confiante dans leur relation. Néanmoins, Weber a convaincu Prewett de le rencontrer à mi-chemin et de continuer.

Enfin, Prewett a rencontré les parents de Weber et ils ont fait part de certaines de leurs préoccupations. Prewett était honnête à propos de ses sentiments pour Weber et a expliqué ses propres sentiments à propos de la semaine Fantasy Suite. Cependant, elle n’a pas convaincu la famille de Weber et a commencé à douter d’elle-même. En fin de compte, la famille est devenue encore plus inquiète parce que Weber semblait attendre quelque chose qui pourrait ou non se matérialiser. Pendant ce temps, Prewett a commencé à voir toutes les différences dans leurs modes de vie.

Après le départ de Prewett, Barbara a dit à son fils que Prewett n’était pas là pour lui. La matriarche Weber a ensuite félicité Sluss, notant qu’elle pouvait voir à quel point le modèle l’aimait. «Hannah Ann vous aime de tout son cœur. Ne la laisse pas partir… Ramène-la chez nous », a expliqué Barbara. «Nous l’accueillerons à bras ouverts.»

Weber a immédiatement mis fin à la supplication de sa mère, affirmant que ce qu’elle faisait n’était pas juste. “Tu dois arrêter,” dit-il. “Ça me détruit.”

Peter Weber choisit Hannah Ann Sluss après que Madison Prewett se soit éliminée dans la finale de «The Bachelor»

La date finale de Weber et Prewett sur The Bachelor s’est terminée par une rupture. Prewett a clairement indiqué qu’elle aimait Weber, mais elle a décidé qu’il était temps de se rendre. Et à la fin, Prewett s’est retirée de l’équation parce qu’elle voulait que Weber trouve son match parfait.

Après la scission, Weber et Sluss ont eu leur dernière date de licence. Ils semblaient passer un bon moment ensemble, mais Sluss a remarqué quelque chose de “faux” à propos de Weber. Le soir, Weber a expliqué à Sluss que son cœur était déchiré dans deux directions différentes. Étant donné que c’était la veille de la cérémonie finale de la rose, ce n’était pas ce que Sluss voulait entendre. Weber n’a également rien dit sur sa rupture avec Prewett.

Le baccalauréat saison 24, épisode 12 s’est poursuivi le mardi 10 mars. Le lendemain matin, Weber a pris sa décision et il a choisi Sluss. “Je choisis Hannah Ann parce que je suis sûre à 100% et je veux la choisir tous les jours”, a déclaré Weber. Le jeune homme de 28 ans a également appelé le père de Sluss, qui a donné sa bénédiction.

Pendant ce temps, Sluss se débattait toujours dans sa chambre d’hôtel. Elle était inquiète des commentaires de Weber la veille. Et finalement, elle avait peur que son cœur soit brisé parce qu’elle n’était pas sûre si Weber la voulait autant qu’elle le voulait.

Après que Sluss eut émis ses doutes, l’animateur Chris Harrison a déclaré à Weber qu’il n’était pas convaincu que Sluss viendrait à la cérémonie de la rose finale. Naturellement, Weber a paniqué. Mais finalement, Sluss est apparu. Et après une marche bancale vers Weber, le célibataire a dit son choix final que Prewett avait quitté deux jours auparavant. Weber a ensuite proposé à Sluss. Ils ont mis fin aux choses engagées en Australie.

Peter Weber dépose Hannah Ann Sluss dans la finale de «The Bachelor»

Après avoir filmé The Bachelor final, Weber a parlé à ses parents de ses fiançailles avec Sluss. Ils ont exprimé leur enthousiasme et tout le monde était tout sourire. Mais un mois après la proposition en Australie, Sluss et Weber se sont réunis. Le célibataire a révélé qu’il ne pouvait pas continuer leur relation parce qu’il ne pouvait pas donner tout son cœur à Sluss.

«Vous m’avez enlevé mon premier engagement. Vous m’avez enlevé ça. Je vous ai fait confiance, et c’est ce que vous avez continué à me demander de faire “, a déclaré Sluss. Elle a ensuite appelé Weber pour ne pas avoir tenu parole. “Je n’ai plus besoin de toi. Vous avez fait suffisamment de dégâts. Voici ça », a déclaré Sluss en rendant l’anneau. “Avaient fini. Je veux dire que.” Weber a ensuite continué de s’excuser. Mais Sluss n’en croyait pas un mot.

“Je suis désolée, mais vos mots, vous ne pouvez pas leur être fidèles”, a-t-elle déclaré. «Alors pourquoi je t’écouterais plus? Je me sens suffisamment trahi. Tu m’as trahi. Et vous le savez, non? Je serai en mesure d’avancer en sachant que vous l’avez compris. Je vais remettre ma vie sur les rails maintenant. “

Sluss a poursuivi: “Je suis fort et j’ai été mon propre rock tout au long de cela et vous n’avez pas à vous soucier de moi.”

Puis dans le studio live de Bachelor, Sluss a confronté Weber. Elle a exprimé sa frustration envers Weber, notant qu’il savait quoi dire pour la garder dans la série. “Soit vous ne voulez pas dire ce que vous dites, soit vous ne connaissez pas l’impact de vos paroles”, a déclaré Sluss.

Elle a ensuite souligné que Weber lui avait proposé sans lui dire toute l’étendue de ses sentiments pour Prewett, affirmant qu’il les avait «minimisés» lors de la proposition. “Je ne savais pas à quoi je disais oui”, a déclaré Sluss. “Vous savez, si vous me disiez où en était votre tête … vous saviez que le résultat aurait été différent. La partie la plus blessante était que vous ne pouviez pas me respecter suffisamment pour avoir cette conversation ouverte avec moi. “

Enfin, Sluss mit fin à la conversation. Elle a révélé que Weber avait contacté Hannah Brown de The Bachelorette après leur engagement. Et en gros, c’est un gros gâchis. “Pour être avec une femme, vous devez être un vrai homme”, a déclaré Sluss.

Le choix final de Peter Weber sur «The Bachelor» est Madison Prewett

Lorsque Weber a rompu avec Prewett, l’équipe de Bachelor est allée en Alabama. Harrison a parlé avec Prewett et lui a dit tout ce qui s’était passé. Weber s’est fiancé à Sluss et a finalement rompu les choses. Prewett avait l’air soulagé.

«Ça me brise le cœur, c’est bon. C’est beaucoup de choses », a déclaré Prewett. Elle a également révélé qu’elle prendrait une deuxième chance en un battement de cœur. Harrison a confirmé que c’était cette chance. Ils se sont envolés pour L.A.pour surprendre Weber. La paire s’est réunie et ils ont semblé heureux. Weber et Prewett ont tous deux partagé qu’ils étaient toujours amoureux l’un de l’autre – mais maintenant?

Pendant After the Final Rose, Weber et Prewett ont confirmé qu’ils prendraient leur relation un jour à la fois. “Nous avons tous les deux été blessés. Je sais que nous devons faire beaucoup de guérison tous les deux », a déclaré Weber. “J’ai fait plus d’erreurs que vous ne pouvez jamais faire en tant que célibataire. Mais je suis toujours assis sur le canapé à côté de toi maintenant. Et ça me fait plaisir. Je ne sais pas ce que cela signifie. “

Il a poursuivi: «Je sais ce que nous ressentons l’un pour l’autre. Je pense qu’une étape à la fois, un jour à la fois est la façon la plus intelligente de procéder… la façon dont je me sens pour toi n’a jamais changé.

Pendant ce temps, la mère de Weber, Barbara, n’était pas sûre de la relation. Elle a révélé que la première partie de la finale ne montrait pas l’étendue de la visite de la famille de Prewett. Elle a affirmé que Prewett avait fait attendre la famille trois heures à l’avance et ne s’est pas excusée. Plus tard, Prewett a dit à la famille qu’elle n’était pas follement amoureuse de Weber et n’accepterait pas une proposition. Il était donc plus facile d’accepter Sluss.

En fin de compte, Prewett a semblé accepter d’être en désaccord. Mais même ainsi, Barbara a déclaré que Weber devra simplement «échouer à réussir». Pendant ce temps, le père de Weber, Peter Sr., a vu les obstacles et a noté que c’était un problème si tôt dans la relation. “Quiconque regarde le spectacle comprendrait qu’il y a tellement de différences à surmonter”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous entrez dans une relation, ce début devrait être le point le plus lumineux. Et c’était tout sauf. Donc…”

Weber a défendu sa relation avec Prewett. “Je vous dis que j’aime Madison et cela devrait suffire”, a-t-il déclaré. Prewett a alors reconnu qu’il était temps d’aller de l’avant.

La finale de la saison 24 de Bachelor s’est terminée par un silence inconfortable. Weber et Prewett peuvent être ensemble – ou travailler à guérir leur relation – mais la famille n’est pas à bord. Pendant ce temps, The Hollywood Reporter a confirmé que Weber ne ferait pas la tournée de presse après la finale. Donc, comme l’a dit Harrison, nous leur souhaitons le meilleur.

