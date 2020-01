Peter Weber a-t-il déjà été intime avec ces deux candidats?

Les choses sont sur le point de chauffer à la semaine 4 de The Bachelor – ou peut-être qu’ils l’ont déjà fait. Des rumeurs circulent selon lesquelles Peter Weber aurait peut-être déjà eu des relations sexuelles avec quelqu’un. Voyons qui sont les deux femmes en question et pourquoi les fans croient qu’il était déjà intime avec eux deux.

[Warning: The Bachelor Season 24 spoilers ahead]

La promo “The Bachelor” taquine que Peter Weber était intime avec quelqu’un avant les suites fantastiques

Dans le dernier teaser de la saison 24 de The Bachelor, Weber prend feu de plusieurs femmes dans le manoir lorsqu’une rumeur se répand qu’il était déjà intime avec l’une des femmes.

“Le sexe est très important pour une relation”, explique Weber aux caméras. “Je ne sais pas pourquoi il y a un tabou parce qu’il fait partie d’une relation.”

La rumeur n’est pas confirmée, mais le teaser continue de montrer que Weber devient chaud et lourd avec plusieurs femmes au printemps.

«Ils étaient littéralement dans la source chaude et ils ont fait l’amour», raconte l’un des concurrents aux autres dans le manoir.

Les fans doivent deviner qui pourrait être la femme, mais ils ont décidé de deux possibilités précises.

Weber a-t-il eu des relations sexuelles lors de son premier rendez-vous en tête-à-tête?

La promo se poursuit en révélant qui n’a pas couché avec Weber. MyKenna est représentée en train de pleurer et de demander pourquoi elle est même dans le manoir.

“Lorsque vous avez pris cette décision, c’était littéralement comme une gifle au visage”, a déclaré Sydney à Weber.

Victoria F. dit aux caméras à quel point elle est folle, nous sommes donc sûrs qu’il n’a pas couché avec MyKenna, Sydney ou Victoria F.

Ce que les fans savent, c’est que chaque fois que Weber se réunit avec Madison, Prewitt, ils parlent de la façon dont leur premier rendez-vous était spécial. Ils semblent presque trop étourdis à propos de tout cela.

“Avez-vous rejoué cette nuit encore et encore?”, A demandé Peter à Madison au cours de la troisième semaine.

«C’était un petit avant-goût de la maison», répond Madison avec un sourire.

«Sachez que je me sens très confiant en vous», poursuit Weber. “Le meilleur premier rendez-vous de tous les temps.”

De leur comportement et de leur langage corporel, il est possible que quelque chose de plus se soit produit pendant ce moment spécial qu’ils ont passé ensemble. Les fans spéculent que Weber et Madison pourraient avoir déjà eu des relations sexuelles.

Lors d’un autre rendez-vous en tête-à-tête, les fans ont aperçu Weber attraper la cuisse de Victoria Paul un peu trop haut

Au cours de la semaine 3 de The Bachelor, Victoria Paul a eu la chance d’un rendez-vous en tête-à-tête exclusif avec Weber. Lorsqu’il l’aida à monter dans son avion privé, il lui attrapa la cuisse assez haut sur la jambe, et les fans étaient inquiets.

“QUI AIDE QUELQU’UN AUSSI COMME CELA ???? PLACEMENT DES MAINS DANS LA CUISSE INTÉRIEURE ?? ”a tweeté un fan, selon le Soleil.

Ce n’était pas un seul fan qui l’a remarqué. De nombreux autres ont commenté la même chose.

“C’était une vraie prise de cuisse haute Peter”, a écrit un autre téléspectateur.

Weber peut être si à l’aise avec Victoria P. parce que la paire a déjà couché ensemble. Bien qu’il s’agisse de spéculations, c’est une possibilité. Il aurait peut-être couché avec Madison ou Victoria P. à ce stade.

Nous devrons attendre pour savoir quand le spectacle reviendra le 27 janvier 2020, à 21 h. ET sur ABC.

