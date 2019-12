Peter Weber aborde le manque de diversité dans la franchise – Sort Of

En septembre 2019, ABC a annoncé que Peter Weber serait le prochain célibataire de la saison 2020. Cependant, la nouvelle a été accueillie avec une vague de critiques contre le casting fortement blanc d'ABC, d'autant plus que les fans à travers le pays ont fait campagne pour que Mike Johnson devienne le premier célibataire noir. Et récemment, avant la première de la saison 24 le 6 janvier, Weber a parlé du manque de diversité au sein de la franchise The Bachelor. Et il semble que le nouveau célibataire pense que les critiques sont «totalement justes».

Les fans appellent à plus de diversité dans la franchise «The Bachelor»

Après l'enregistrement des retrouvailles de The Bachelorette, The Hollywood Reporter a rencontré Chris Harrison. L'animateur a partagé ses réflexions sur les premiers pour le plomb de la saison 24 de The Bachelor et a donné aux fans l'espoir que Johnson était en lice en tant que premier célibataire noir.

"Tout le monde est excité à propos de Mike ici ce soir", a déclaré Harrison. "Je l'aime. Le sourire, le charme, la sincérité, la maturité. C'est un grand homme et j'ai l'impression qu'il est déjà un de mes amis chers, donc c'est un excellent candidat et il va certainement être dans le mélange. »

Pendant ce temps, Johnson a déclaré à la publication qu'il était "100% temps d'avoir un célibataire noir".

Puis, en août, le président d'ABC, Karey Burke, a admis que le réseau travaillait sur la diversité au sein de la franchise The Bachelor.

«Je peux vous dire que les conversations se poursuivent pour savoir qui sera le prochain Bachelor. Je pense que l'émission a travaillé dur pour augmenter la diversité dans le casting. Et, à mesure que cela évolue, nous continuerons à voir plus de diversité dans la franchise.

ABC choisit Peter Weber au lieu de Mike Johnson en tant que responsable de la saison 24 de «The Bachelor»

Lors de la finale de la saison 6 de Bachelor in Paradise, Johnson n'a pas été annoncé comme le prochain célibataire. Au lieu de cela, Weber a reçu le rôle principal. Compte tenu de l'enthousiasme suscité par Johnson, de nombreux fans ont exprimé leur déception quant au choix d'ABC de ne pas faire de Johnson le premier célibataire noir. Et après l'annonce, la première et unique bachelorette noire, Rachel Lindsay, a parlé avec Entertainment Tonight du casting de Weber.

«Je pense que Peter semble être un gars très gentil. Il a l'air adorable. Ce n'est absolument rien contre lui », a déclaré Lindsay. «Mais combien de Peters avons-nous déjà vus? À quelle saison sommes-nous? 24. Donc, nous avons vu 24 Peters. Je m'ennuie. Et ce n'est rien de personnel contre lui. "

Elle a poursuivi: «Je suis sûre qu'ils ont une raison de ne pas choisir [Johnson], et je vais y faire confiance, mais en même temps, le système ne fonctionne pas pour nous donner un célibataire qui est une personne de couleur. Nous devons donc changer le système. Il faut faire quelque chose. Brisez les règles, sortez des sentiers battus, donnez aux gens ce qu'ils veulent! »

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Pendant ce temps, le 18 septembre, Johnson a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été choisi comme nouveau célibataire lors d'une interview avec Entertainment Tonight.

"Je ne peux parler que de ma personnalité et de l'homme merveilleux que je suis", a déclaré Johnson. «Je sais que Peter et moi sommes deux personnes complètement différentes – à la fois de bonnes personnes et des gens au bon cœur. Mais je sens que je suis un peu plus franc que Peter. Je suis un peu plus fort que Peter. J'ai des tatouages, et évidemment, je suis noir, donc nous sommes aussi très divers et différents à cet égard. "

Johnson a également reconnu que Weber était à moitié cubain – mais toujours blanc. Et finalement, Johnson a appelé à plus de diversité au sein de la franchise The Bachelor.

«Je pense à la diversité plus que le noir et blanc. Et oui, Peter a une maman cubaine, mais soyons honnêtes – il est blanc, non? Et c'est juste d'être complètement transparent », a-t-il déclaré. «Je pense qu'il devrait y avoir une piste asiatique, une piste indienne… la diversité n'est pas seulement en noir et blanc. Ce n'est pas seulement du sel et du poivre. "

Peter Weber évoque le manque de diversité dans le casting de «The Bachelor»

Le 24 décembre, Entertainment Tonight a publié une interview avec Weber. La publication a demandé au nouveau célibataire de s'adresser aux fans qui voulaient voir Johnson comme le premier célibataire noir et ce qu'il pensait des critiques concernant le niveau de diversité au sein de la franchise.

"Totalement juste, obtenez totalement d'où tout le monde vient", a déclaré Weber. "Je n'ai pas pris cette décision. J'ai été très reconnaissant de l'accepter et d'aller de l'avant. Mais écoutez, indépendamment de la race, de l'identité et ainsi de suite, tout le monde mérite de l'amour. »

Il a poursuivi: «Je ne suis pas la seule personne là-bas. Mike aurait été un super célibataire. Tyler aurait pu être un grand célibataire. Ils m'ont choisi et je suis très excité et très humble. J'ai hâte que ce voyage commence. Mais je connais Mike. Il va aller trouver l'amour et il le mérite vraiment. "

Mais bien qu'il semble que Weber comprenne l'importance de la diversité au sein de la franchise The Bachelor, il ne peut parler que de ses propres expériences.

«En fin de compte, je sais que c'est difficile. Il faut en parler. Je suis tout pour la diversité et je suis enthousiasmé par ce voyage et peut-être que je sors avec des femmes diverses que je n'ai pas fréquentées auparavant », a-t-il déclaré. "Je n'ai pas encore trouvé ma personne. Alors peut-être que je ne sortais pas avec le bon type de personne. Donc je comprends tout à fait ça. C'est juste. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis tellement reconnaissant d'avoir cette opportunité et je souhaite à Mike et à tout le monde tout l'amour du monde. "

