Peter Weber aime Kelley Flanagan pour l’avoir appelé lors de leur rendez-vous individuel

La saison de Peter Weber de The Bachelor a été tout à fait la course – jeu de mots prévu. Chaque semaine, la série de téléréalité ABC apparaît avec un nouveau méchant, donnant aux téléspectateurs un coup de fouet pour savoir quels camarades méritent d’être recherchés. Mais ensuite, dans le cinquième épisode, les fans ont redécouvert Kelley Flanagan, la candidate de la saison de Weber qui a appelé le célibataire pour «récompenser le drame» lors de leur rendez-vous face à face au Costa Rica. Et même si certains fans pensaient que Weber n’appréciait pas l’honnêteté de Kelley, il semble qu’il aimait ce que l’avocat avait à dire après avoir revu l’épisode.

Que s’est-il passé entre Kelley Flanagan et Peter Weber lors de leur tête-à-tête dans «The Bachelor»?

Pris en sandwich entre le drame et d’autres candidats, The Bachelor a souligné une date en tête-à-tête entre Kelley et Pilot Pete. Tout d’abord, le couple entre en contact avec son côté spirituel. Ensuite, lors de la partie dîner de la date, Weber et Kelley discutent de leur relation actuelle.

Au début de leur conversation, Weber exprime son enthousiasme pour leur rencontre et leur étincelle initiale. Cependant, Weber se demande pourquoi ils sont passés d’un «high» qui «grimpait constamment» à une «accalmie». Kelley est d’accord et elle devient réelle avec le célibataire.

«J’ai toujours voulu dire, oui, je veux progresser», dit Kelley. “Mais je n’ai eu aucune occasion de progresser.”

Weber réfute l’expérience de Kelley. “J’ai l’impression que vous avez une complaisance parce que vous sentez que nous avons un lien fort depuis le début”, dit-il. “C’est une situation unique.”

Néanmoins, Kelley reste ferme. Les actions de 27 ans qu’elle a «eu du mal à comprendre dès le départ». Cependant, elle a finalement trouvé son chemin et tente de s’ouvrir. Cela ne semble pas satisfaire Weber et il la presse sur ce qui a changé.

Kelley Flanagan et Peter Weber dans ‘The Bachelor’ | ABC / Francisco Roman

«Littéralement, j’étais assis à Cleveland et je me suis dit:« Qu’est-ce que je fais? Vous pourriez vous amuser tellement avec Peter et cette situation. Sois juste toi et amuse-toi avec ça », dit Kelley.

Weber veut ensuite confirmer que Kelley est là pour lui. «Ça peut être amusant, mais je ne cherche pas à m’amuser», dit-il. “Je cherche quelqu’un avec qui passer le reste de ma vie. J’ai besoin de savoir que vous êtes au même niveau, sur la même page. »

En réponse, Kelley révèle qu’elle se demande si Weber est au même niveau. Elle confirme qu’elle est prête pour la prochaine étape – le mariage. Cependant, elle se demande si Weber est «prête pour une femme». Et quand Weber demande pourquoi, Kelley le précise.

«Récompenser le drame», dit-elle. «Cela m’a un peu énervé. Je me disais: «Pourquoi récompense-t-il ce drame?» Personne qui devrait être à ce stade [of life] voudrait même supporter cela. Donc je me disais: «Pourquoi continue-t-il de récompenser cela? Il devrait juste le couper dans le cul et en finir. “»

Madison Prewett, Sydney Hightower, Kelley Flanagan, Natasha Parker, Peter Weber, Kelsey Weier, Mykenna Dorn, Tammy Ly et Victoria Paul sur «The Bachelor» | ABC / Francisco Roman

Pendant ce temps, Weber s’explique, révélant qu’il voulait se sentir à 100% confiant dans ses décisions. Il demande également à Kelley ce qu’elle veut de The Bachelor.

“Au bout du compte – si notre relation est assez solide – je pourrais certainement être comme engagé”, dit Kelley. “La raison pour laquelle je dis” comme fiancé “est parce qu’en ce moment, je sais clairement que notre relation n’est pas à l’endroit où je serais à l’aise avec ça maintenant. Je ne sais pas nécessairement comment le processus se déroule à partir d’ici. ”

Elle poursuit: «Je veux que quelqu’un soit mon autre moitié. Je veux être avec quelqu’un et nous sommes un couple puissant. Je veux que quelqu’un me défie au quotidien, et je le défie, j’apprends d’eux et vice versa. »

Peter lui fait un sourire. Rassuré, il lui donne la rose de rendez-vous en tête-à-tête.

Peter Weber explique son rendez-vous en tête-à-tête avec Kelley Flanagan dans «The Bachelor»

Le 4 février, Weber s’est arrêté à BUILD Series et a dévoilé sa saison de The Bachelor. Au milieu de l’entrevue, on a demandé au pilote Delta pourquoi il doutait des intentions de Kelley lors de leur rendez-vous en tête-à-tête.

“J’ai donc rencontré Kelley environ un mois avant le tournage”, a déclaré Weber. «Elle hésitait même beaucoup à vouloir continuer. Elle ne savait pas si tout ce processus fonctionnerait pour elle, il conviendrait à sa personnalité. J’ai donc su tout le temps qu’elle n’était jamais dans sa zone de confort. »

Il a poursuivi: «Je suppose… il y a eu beaucoup de moments jusque-là – parce qu’il nous a fallu un certain temps pour avoir notre tête-à-tête – je me suis senti très fort envers elle pendant un certain temps. J’attendais depuis longtemps d’avoir ça avec elle. Mais il y a des moments où elle aurait pu essayer un peu plus. “

Weber a ensuite noté qu’essayer ne signifiait pas nécessairement être impliqué dans le drame. “Je sais [Kelley’s] pas une personne dramatique », a déclaré Weber. “Elle ne veut pas s’impliquer dans tout ça. Mais elle aurait pu essayer de dépasser un peu plus. Et elle l’a reconnu. “

Maintenant, les frustrations de Weber avec Kelley peuvent avoir plus de sens après avoir entendu son interprétation du drame dans le manoir The Bachelor. En parlant avec Good Morning America le 4 février, le joueur de 28 ans semblait croire que toute l’animosité des femmes signifiait qu’elles étaient plus passionnées d’être avec lui.

“Évidemment, vous n’aimez pas voir cela pendant que vous traversez toute l’expérience, mais j’ai continué à y repenser. Ce genre de drame a montré que cela fonctionne », a déclaré Weber. “Et si toutes les femmes s’entendaient très bien, elles n’auraient probablement pas été super en moi. Si c’était trop facile, ça n’aurait pas été une bonne chose. “

Mais le drame mis à part, l’honnêteté de Kelley est exactement ce qui fait d’elle une favorite dans la saison Weber de The Bachelor. Et dans l’interview avec BUILD Series, Weber a noté qu’il aimait Kelley pour l’avoir appelé directement à leur rendez-vous individuel.

«Ce que j’aime chez Kelley, c’est que j’ai regardé ça en arrière et qu’elle m’appelait et tout ça. C’est en fait une qualité que j’aime vraiment chez Kelley. Elle est tellement réelle », a déclaré Weber. «C’est définitivement quelque chose que je recherche chez moi un jour. Alors je respecte l’enfer hors d’elle. “

Lire la suite: “The Bachelor”: Hannah Brown et Peter Weber finiront-ils ensemble? Becca Kufrin et Ben Higgins ne pensent pas que ce soit dans les cartes