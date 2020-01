Peter Weber appelle Hannah Brown son «plus grand chagrin d’amour» malgré tous les teasers finaux

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] Hannah Brown et Peter Weber ont brisé collectivement un million de cœurs de Bachelor Nation non pas une, mais deux fois au cours de la dernière année. Sur The Bachelorette, Brown a rompu avec Weber et a choisi d’être avec Jed Wyatt. Quelques mois plus tard dans The Bachelor, Weber a terminé les choses avec Brown avant qu’elles ne puissent même être rallumées. Et maintenant, malgré toutes les promotions finales de The Bachelor qui suggèrent une fin dévastatrice, Weber a révélé que son chagrin avec Brown était bien pire.

Hannah Brown et Peter Weber ne se sont pas remis ensemble sur “The Bachelor”

Après les retrouvailles de Bachelorette en juillet, Weber a admis «un petit morceau de mon cœur va toujours aimer» Brown. Mais il était prêt à passer à un nouvel amour sur The Bachelor.

“Je ne pense pas que vous puissiez complètement tomber amoureux de quelqu’un”, a déclaré Weber à People à l’époque. “J’ai évolué et fait de mon mieux avec cela et je sais que le temps guérira toutes les blessures.”

Néanmoins, les émotions sont retombées lorsque Brown et Weber se sont réunis pour The Bachelor. Lors de la première, l’ancienne bachelorette est arrivée le soir de la limousine pour rendre les ailes de pilote de Weber. Elle s’est ensuite présentée à nouveau lors d’une date de groupe en tant qu’hôte. Mais tout est passé dans les coulisses.

Hannah Brown et Peter Weber sur «Le baccalauréat» | John Fleenor / ABC via .

Dans les coulisses, Brown est tombé en larmes et Weber est venu la réconforter. Les ex-amants ont évacué leur passé, les laissant tous les deux confus au sujet de leurs sentiments. Brown a admis qu’elle se demandait constamment si elle avait fait le bon choix en le laissant partir. Ensuite, Weber a demandé à Brown si elle rejoindrait le casting.

L’épisode suivant a continué la conversation, les deux parties toujours aussi confuses. Brown a suggéré d’aller «prendre un vol» et Weber a dit qu’il ne savait pas quoi faire. Finalement, Brown s’est retrouvé sur les genoux de Weber et ils ont semblé partager un moment intime, s’embrassant presque à un moment donné. Mais rien ne s’est passé.

“Je ne peux pas faire ça”, a déclaré Peter en se reculant. Il a ensuite embrassé Brown et les deux ont dit au revoir.

“Ce n’était pas censé se passer de cette façon”, a déclaré Brown avant de partir.

Peter Weber dit que son plus grand chagrin a été Hannah Brown

Après la première de The Bachelor le 7 janvier, Weber s’est entretenu avec Entertainment Tonight. L’homme de 28 ans a partagé ce qu’il ressentait pour l’ancienne célibataire, révélant que son amour pour Brown était profond.

Oui, [I was in love with her]. Je ne vais pas mentir », a déclaré Weber. «Je pensais que j’étais vraiment bien placé. Je ne l’aurais pas fait, je jure devant Dieu, si je pensais que je n’étais pas prêt à passer à autre chose. “

Weber a également expliqué qu’il ne serait pas le leader actuel de la franchise de télé-réalité ABC si Brown demandait à se retrouver dans la finale de The Bachelorette. «Si elle avait [asked me out], J’aurais dit oui et je n’aurais probablement pas été le célibataire », a-t-il déclaré.

Le célibataire a également envisagé de s’enfuir avec Brown lorsqu’elle est apparue sur sa saison. “Je sais que cela semble complètement fou”, a-t-il déclaré. “Mais … j’ai dit à tout le monde dès le début que j’allais être brutal, être moi-même et faire ce que je devais faire à ce moment-là.”

Puis dans une interview séparée avec Entertainment Tonight lors de la tournée de presse de l’ABC’s Television Critics Association, Weber a confirmé à quel point il a pris sa rupture avec Brown. “Hannah Brown a été mon plus grand chagrin d’amour”, a déclaré Weber.

Peter Weber compare sa rupture avec Hannah Brown à la finale de «The Bachelor»

Depuis la première, la franchise The Bachelor a dévoilé une finale dramatique pour la saison de Weber. Vraisemblablement, avant la proposition, Weber reçoit des nouvelles surprenantes de Chris Harrison – et tout le monde est choqué. Pendant ce temps, les téléspectateurs ont un aperçu de la mère de Weber, Barbara, qui crie à son fils.

«Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir», dit-elle. “Ramenez-la chez nous.”

Bien sûr, il semble que la finale du Bachelor soit la plus dramatique à ce jour. Cependant, dans l’interview ci-dessus avec Entertainment Tonight, Weber a confirmé que la fin de sa saison n’était pas aussi déchirante que sa rupture avec Brown.

“[What happens at the end of the season is not] plus grand que cela », a déclaré Weber, comparant la finale à Brown. “Vous le verrez … la semaine dernière a été la semaine la plus difficile de ma vie.”

Peter Weber | Frazer Harrison / .

Mais même ainsi, Weber a taquiné que la fin contiendra toujours un «très gros chagrin», ce qui signifie qu’il y aura probablement encore des larmes. “Je ne sais pas [if you’ll see it] dans la finale », a-t-il déclaré. “Mais à un moment donné, vous le verrez.”

Quoi qu’il en soit, les fans devront simplement tenir le coup, car la finale de Bachelor de Weber devrait rester intacte.

“Il y a une raison pour laquelle personne ne va découvrir la fin et je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé”, a déclaré Weber à People en décembre. «Je suis ravi que tout le monde écoute et que ce soit la première saison intacte depuis un moment. Alors ça va être bon. “

