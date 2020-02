Peter Weber confirme qu’il est indécis – «Je sais qui sont mes favoris»

Chris Harrison ne mentait pas quand il a dit qu’il y aurait beaucoup de turbulences dans la saison de Peter Weber de The Bachelor. Jusqu’à présent, la 24e saison a livré l’un des scénarios les plus détestés et les scénarios frustrants que la franchise de télé-réalité ABC ait jamais vus. Et pour la plupart, les anciens de Bachelor Nation et les fans semblent d’accord – le comportement délirant de Weber est le problème. Mais maintenant, alors que The Bachelor entre dans sa septième semaine, Weber promet aux téléspectateurs que son indécision a pris fin parce qu’il sait enfin qui sont ses favoris.

Les fans de «The Bachelor» ne sont pas satisfaits du comportement indécis de Peter Weber

Weber a affiché un peu d’incertitude depuis le début de la saison 24 de Bachelor. Lorsque Hannah Brown est revenue, Weber a envisagé d’abandonner la série pour son ex. Cependant, il a finalement choisi de revenir à son casting. Plus tard, lors de son premier rendez-vous en tête-à-tête avec Kelley Flanagan, Weber semblait incertain de sa relation avec l’avocat. Mais le célibataire a fini par lui donner une rose.

Bien sûr, ce n’est pas facile d’être le célibataire et Weber voulait juste donner une chance à tout le monde. Cela dit, la situation avec Alayah Benavidez a vraiment mis en évidence la façon dont Weber pouvait faire les choses.

Dans le troisième épisode, Weber a éliminé Alayah après avoir entendu parler du comportement “faux” de l’ancienne Miss Texas USA par d’autres candidats. Il a finalement été influencé par le bouche à oreille et l’a immédiatement renvoyée chez elle. Mais dans l’épisode suivant, Alayah est revenue pour effacer son nom.

Alayah a expliqué son côté et Weber lui a demandé de retourner au manoir Bachelor. Il lui a également donné un rendez-vous en groupe, bien qu’il n’ait pas participé à la date à l’avance. Mais après le contrecoup des autres femmes, Weber a envoyé à nouveau Alayah emballer.

Après l’épisode, beaucoup de Bachelor Nation ont partagé leur déception face à l’incapacité de Weber à tenir tête. Et même l’ancienne célibataire Becca Kufrin a exprimé son souhait que le célibataire en titre prenne la tête.

«J’adore Pete et je lui souhaite vraiment le meilleur. Mais il ne fait que tolérer ce mauvais comportement », a déclaré Kufrin à BUILD Series. «Il doit mettre son pied à terre et respecter ses décisions.»

Peter Weber dit qu’il connaît ses favoris par ‘The Bachelor’ Saison 24 Episode 7

Alors que The Bachelor Saison 24 se poursuivait dans la sixième semaine, les fans étaient curieux de voir si Weber cesserait de “récompenser le drame”, comme l’a dit Kelley. Puis à la fin de l’épisode, le casting de Weber a diminué à six femmes. Maintenant, dans une interview avec Access le 5 février, Weber a rassuré les fans que ses jours de célibataire indécis sont enfin terminés.

«Juste pour calmer tout le monde, je savais exactement ce que je faisais avec mes favoris. J’avais tout cela en tête », a déclaré Weber. Il a ensuite ajouté: «À ce stade du voyage, je sais qui sont mes favoris.»

Le joueur de 28 ans était également honnête quant à la raison pour laquelle il avait gardé autant de candidats pendant si longtemps. Et en gros, cela se résume au format de l’émission.

«La façon dont le spectacle se déroule, vous devez distribuer une certaine quantité de roses. Vous devez avoir un certain nombre de personnes là-bas », a déclaré Weber. «J’ai quand même fait de mon mieux pour me donner à chaque relation. Mais naturellement, vous êtes attiré par certaines personnes. “

Néanmoins, Weber a noté qu’il ne s’était jamais senti indécis au sujet de ses favoris.

“Le délire de tout cela n’était pas avec les pionniers, mais avec les gens que je ne connaissais pas encore assez à leur sujet – si je voulais vous dire au revoir”, a déclaré Weber. «Alors tout le monde, rassurez-vous, je savais exactement ce que je faisais. Je te le promets maintenant. “

Comme prévu, lorsque Access a demandé à Weber de révéler ses premiers rangs, le célibataire est resté maman – même si nous pouvons prendre quelques suppositions. Mais même ainsi, le pilote de Delta a taquiné Les fans de Bachelor n’auront pas à se soucier de sa prise de décision concernant ces femmes.

“Si c’est évident, vous n’avez rien à craindre avec le drame possible ou avec moi étant indécis quant à certaines décisions”, a déclaré Weber. “Mais tout le monde, tout va bien.”

