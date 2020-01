Peter Weber décrit sa finale de saison comme «brute»

La franchise Bachelor a toujours été un défi émotionnel pour ses concurrents. C’est un tourbillon de romance où les candidats se disputent l’amour, comment pourrait-il ne pas être déchirant à l’occasion? Cela étant dit, Peter Weber affirme que cette finale de saison particulière de The Bachelor est particulièrement difficile. Voici ce que le pilote avait à dire sur ce que les fans peuvent attendre de la finale de The Bachelor.

La fin est brute et réelle

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Lorsque vous discutez de la finale du baccalauréat, il n’y a, en réalité, que ce que Peter Weber peut renverser. Naturellement, nous ne pouvons pas avoir tous les détails avant de les diffuser à la télévision.

Weber a cependant révélé que c’était une fin contrairement aux autres jusqu’à présent. Le pilote a déclaré à USA Today: “C’est définitivement une fin unique, comme toutes les histoires, mais dans l’ensemble, en un mot, c’était brut et j’en suis fier.”

Weber a poursuivi en disant à la publication qu’il n’était que réel avec ses émotions tout au long de sa saison de The Bachelor. «J’ai porté mon cœur sur ma manche littéralement tout le temps depuis la nuit où j’ai rencontré tout le monde pour la toute fin, le dernier jour», a déclaré Weber.

Chris Harrison intervint, ajoutant que la fin n’est pas formelle. “La grande chose à propos de cette émission est qu’elle n’est pas fondée sur le fait qu’elle fonctionne toujours, et je pense que ce ne serait pas sincère si elle l’était. Toutes les relations ne fonctionnent pas, toutes les relations ne doivent pas passer à un engagement. Je suis ravi que nous adoptions cela », a déclaré l’hôte.

«C’est une course folle. C’est une course turbulente, sauvage, émotionnelle et déchirante jusqu’à la fin », a ajouté Harrison.

Est-ce à dire que le Bachelor verra une fin sans un choix fait par Peter Weber à la fin? Le commentaire de Harrison laisse définitivement beaucoup de questions en suspens.

Hannah B. est-elle impliquée?

Peter Weber, Hannh Brown | John Fleenor / ABC via .

Alors que les fans savent maintenant que Hannah B. sera impliquée dans la nouvelle saison de The Bachelor, on ne sait pas encore comment sa relation avec Peter Weber se déroule, ou si les fans la verront lors de la finale de The Bachelor. Cependant, Weber a clairement indiqué que sa réapparition ravive certains de ses anciens sentiments pour elle.

Le pilote a déclaré à USA Today: «Cette relation était vraiment spéciale pour nous deux. [W]Quand je la vois la première nuit, je me rends compte que tout n’est peut-être pas encore fait. »

Weber a également déclaré à People: «Même si cela n’a pas fonctionné avec nous sur The Bachelorette, il est évident que cette relation a toujours beaucoup compté pour nous. Vous allez voir à quel point cela signifiait pour nous lorsque vous regardez l’épisode. »

Peter Weber dit que la saison sera intacte

Les fans ont toujours faim pour plus de détails et des conseils sur ce qui va se passer dans The Bachelor, mais Peter Weber dit que cette saison restera intacte.

Peter Weber a déclaré à Entertainment Tonight: “Il y a une raison pour laquelle personne ne découvrira la fin et je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé. Et je suis ravi que tout le monde écoute et que ce soit la première saison intacte depuis un moment. Alors ça va être bon. “

Pendant ce temps, Chris Harrison a taquiné qu’en ce qui concerne la recherche d’amour de Peter Weber, “il est possible que ce ne soit toujours pas terminé.”