Peter Weber dit que sa rupture avec Sydney n’a pas été «l’un de ses moments les plus fiers»

Peter Weber et Sydney Hightower ont eu un démarrage plus lent dans leur relation, mais Bachelor Nation convient qu’ils avaient l’un des plus ardents en tête-à-tête. Il est devenu clair, tout de suite, que les deux avaient une chimie physique. Weber a même dit au directeur du marketing de détail qu’il pensait qu’elle était la meilleure embrasseuse du groupe.

Peter Weber et Sydney Hightower | John Fleenor / ABC via .

Après que Sydney se soit ouverte à Weber sur ses difficultés à grandir en Alabama, il a déclaré à la caméra qu’elle possédait les qualités qu’il recherchait chez une femme: quelqu’un avec un «cœur énorme» qui a «tellement d’amour à donner».

Bien qu’elle ait survécu à la prochaine cérémonie de rose grâce à sa rose individuelle, Weber a renvoyé Sydney chez elle peu de temps après. Le mouvement brusque a laissé certains membres du public confus.

Peter Weber a apparemment renvoyé Sydney Hightower chez lui

«Suis-je le seul à me remettre encore d’un coup de fouet cervical à propos du retour de #Sydney chez #TheBachelor il y a quelques semaines? Elle et Peter ont eu un rendez-vous incroyable et se sont débrouillés comme des fous, puis elle a été renvoyée à la maison au hasard? Je n’ai pas l’impression d’avoir suffisamment d’informations pour comprendre cela », a tweeté un fan.

Weber a récemment été interviewé par l’ancien célibataire Nick Viall sur The Viall Files, où il a parlé de renvoyer Sydney à la maison.

“Je sais que cela a probablement dérouté beaucoup de gens mais, non, il n’y a rien de vraiment raté. Je connais les commentaires que j’ai faits sur le «meilleur baiser» et les gens pensaient que c’était bizarre de le dire, et elle l’était, alors c’est pourquoi je l’ai dit », at-il dit.

Pourquoi Peter Weber a renvoyé Sydney Hightower chez lui

Viall a demandé à Weber si nous avions raté quelque chose avec Sydney ou s’il avait simplement décidé plus tard que la connexion n’était pas là.

«Vous savez ce que c’était, je pense que j’étais mieux dans l’environnement individuel que dans les environnements de groupe. Je me souviens que je me sentais comme si j’avais des ennuis parce que j’allais en tête-à-tête et je me disais: “ Oh wow, c’était incroyable ”, puis j’en passais une autre, “ c’était incroyable ” Je continuerais à penser qu’ils étaient incroyables. Ils ne cessaient de s’améliorer. Ça ne m’a pas aidé, c’est devenu de plus en plus dur vers la fin. Vous savez, je suis allé en tête-à-tête avec Sydney et nous étions au Costa Rica et j’ai passé un moment formidable avec elle. Nous avons eu un excellent dîner. Elle s’est ouverte sur quelque chose et mon cœur a vraiment ressenti pour elle », a déclaré Weber.

À l’époque, il était logique pour lui de lui donner la date parce qu’il pensait que c’était une date incroyable. Mais quand il s’agissait de réduire les femmes, Weber sentait qu’il avait des liens plus forts avec les autres concurrents.

“Vous savez, je lui ai donné la rose parce que je voulais vraiment lui donner la rose mais à ce moment-là, ce n’était qu’un jeu de chiffres et j’avais plus de femmes pour lesquelles je me sentais plus forte que Sydney et c’est tout ce que c’était. Mais je ne suis pas fier, je comprends, comment je lui ai dit au revoir. Il semblait que c’était une rupture de la semaine deux et ce n’était pas le cas. Nous étions beaucoup plus proches que ça. Je pense que ce n’était honnêtement pas l’un de mes moments les plus fiers », a-t-il déclaré.

