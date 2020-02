Peter Weber dit qu’il a été plus difficile de regarder sa saison “ Bachelor ” que de la vivre

Peter Weber a été beaucoup critiqué pendant son mandat de célibataire. En particulier, les fans pensent qu’il est indécis. Mais Weber a un message pour les fans de la série de rencontres: si vous sortiez avec 30 personnes à la fois, vous seriez indécis aussi.

“Les gens étaient comme” Oh, il est tellement indécis “, mais je savais en quelque sorte, vous savez. Il y avait de fortes chances qu’ils soient dans le top quatre », a déclaré Weber lors d’un récent épisode de The Viall Files pour accueillir Nick Viall des candidats avec lesquels il ira dans ses villes natales.

Peter Weber à savoir qui serait son top quatre

Weber pense que Bachelor Nation aurait dû savoir depuis un certain temps qui seraient ses quatre derniers.

“Je ne pense pas que quiconque regarde cette émission devrait être confus ou surpris par [my top four]. Tout être humain ne fera pas tapis avec les 30 personnes. Vous allez, espérons-le, donner une chance à tout le monde, mais tout le monde est attiré par un plus petit groupe de 30 personnes environ. Je l’admettrai pleinement, et c’est pourquoi je ne m’inquiétais pas de la grande partie du drame qui se déroule », a-t-il déclaré.

Mais Weber dit également, même s’il savait qui étaient ses meilleurs concurrents, il a essayé de donner à tout le monde un coup franc.

“J’ai vraiment fait de mon mieux pour donner une chance à tout le monde et je peux honnêtement le dire, mais en plus d’être honnête, j’ai aussi eu mes meilleurs avant-coureurs qui ont peut-être échangé quelques fois, vous savez dans les quatre, cinq, six, premiers, mais c’est humain. C’est la vérité », a-t-il dit.

Pourquoi regarder sa saison de «The Bachelor» a été si difficile pour Peter Weber

Weber dit que regarder sa saison de retour est en fait encore plus difficile que de le vivre en temps réel.

“Il est en fait beaucoup plus difficile de regarder ça en arrière pour moi. C’était plus facile de passer par là parce qu’il y avait tellement de choses que je ne savais pas. Il y avait tellement d’informations que je ne connaissais pas. Le regarder en arrière a en fait été beaucoup plus difficile que je ne l’aurais jamais cru », a-t-il déclaré.

Pourquoi exactement? L’ignorance est le bonheur.

“Il y a tellement de conversations et d’interactions entre les femmes que – vous savez, je prends des décisions en ce moment sur la base des informations dont je dispose et je ne prends pas de décisions stupides exprès. Vous savez, tout le monde pense que je le suis. Et tout le monde pense que je suis juste indécis et, oui, il y avait beaucoup d’indécision, mais c’est ce que vous obtenez lorsque vous sortez avec tant de femmes à la fois », a-t-il déclaré.

Weber dit que regarder combien de femmes interagissaient les unes avec les autres quand il n’était pas là était décevant pour lui. Il n’a pas particulièrement apprécié la façon dont Tammy Ly a traité Kelsey Weier.

Mais Weber dit que son sentiment précoce de qui était son top quatre est ce qui a rendu ce processus possible pour lui.

«C’est une expérience de deux mois. Si vous n’avez pas cette idée au début, comment cela peut-il vraiment fonctionner? » il a dit.

