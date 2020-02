Peter Weber dit qu’il ‘est tombé pour plusieurs femmes’

Tout au long de sa saison de baccalauréat, Peter Weber a exhorté ses candidats à maintes reprises à «faire confiance au processus». Tout cela – la jalousie, le drame de la maison, l’inconfort général.

Bien que nous ne soyons toujours pas sûrs que Weber se soit fiancé à la fin de son parcours de Bachelor (la façon dont il parle de la finale, il est facile de croire qu’il ne le fait pas), il semble que “le processus” ait effectivement fonctionné pour Weber. Dans une interview “Roses et Rose” qui a eu lieu il y a quelques mois mais qui n’a été diffusée que récemment, Weber révèle qu’il est tombé amoureux de plusieurs personnes.

«J’avais un groupe de femmes tellement fou, tellement incroyable. Et je suis tombé amoureux de plusieurs personnes. J’ai fait. La dernière semaine a été la semaine la plus difficile de ma vie. Et, euh, je n’ai jamais pensé, jamais imaginé que ça allait de cette façon, je ne l’avais jamais imaginé, ressenti de cette façon ou terminé de cette façon. Mais je suis plus fort pour ça », a-t-il déclaré à Lauren Zima de Entertainment Tonight.

Après une réponse comme ça, Zima a demandé au pilote s’il allait bien.

«Je peux dire que je suis très heureux de la façon dont tout s’est terminé. Et je suis ravi qu’il y ait une raison pour laquelle personne ne découvrira la fin. Et je suis excité à ce sujet », a-t-il déclaré.

Zima a également demandé à Weber s’il était fiancé.

“Je peux dire que je suis heureux”, a-t-il répondu.

Pour qui tombe Peter Weber?

Weber dit qu’il est tombé amoureux de plusieurs femmes. Qui pourraient-ils être?

Madison Prewett est l’une des meilleures candidates. Elle a accompagné Weber lors de son premier tête-à-tête et les deux ont depuis partagé une connexion spéciale. À ce stade de sa saison, il est évident que le pilote a de forts sentiments pour elle. Au cours du dernier épisode, il lui a apporté un autre scénario de telenovela pour jouer juste les deux après la date du groupe telenovela. C’était, bien sûr, une scène d’amour.

Également au cours du dernier épisode, Weber a amené la concurrente controversée Victoria Fuller lors de son deuxième tête-à-tête. Lors de leur rendez-vous, Victoria F. a dit à Weber qu’elle ne savait pas si elle était faite pour le spectacle. Weber lui a dit qu’il était «fou de [her]. »Finalement, elle a décidé de rester et il lui a donné une rose. Il semble que Weber soit sur le point de tomber amoureux de Victoria F.

Weber semble certainement épris des autres femmes, mais elles ont du rattrapage à faire par rapport à Madison et Victoria F.

Peter Weber s’engagera-t-il sur ‘After the Final Rose?’

Nous savons donc que la finale de Weber va être dramatique, et il y a de fortes chances qu’il soit célibataire en ce moment. Mais certains fans prédisent qu’il proposera à quelqu’un pendant “After the Final Rose”.

Lorsque Zima lui a posé des questions à ce sujet lors d’une interview séparée, il a dit: «J’ai entendu cela. Cela est-il déjà arrivé? C’est une bonne supposition. “

Elle l’a également interrogé sur le clip émotionnel de sa mère qui sanglotait, lui disant de ramener quelqu’un à la maison. Il a dit que la conversation avec sa maman avait lieu «la semaine dernière. Cette semaine dernière est folle. ”

«On dirait que ta mère s’attache vraiment à quelqu’un», a expliqué Zima.

“Vous pensez, d’après cela”, a-t-il répondu.

Certains fans espèrent que Mme Weber parle d’Hannah Brown quand il dit à son fils de «la ramener à la maison».

Brown a seulement indiqué qu’elle était actuellement célibataire. Nous devrons simplement attendre et voir de qui parle la mère de Weber et si son fils se fiancera à «AFR».

