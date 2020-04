Peter Weber et Kelley Flanagan sont actuellement en quarantaine ensemble

Peter Weber et Kelley Flanagan ont causé beaucoup de bruit dans Bachelor Nation. Après la fin de la saison de The Bachelor de Weber, il a été aperçu avec Flanagan à Chicago, ce qui a amené beaucoup à croire que les deux sortaient ensemble. Bien que leur relation amoureuse ne soit pas confirmée, il est confirmé que Weber et Flanagan sont en quarantaine ensemble pendant l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

Peter Weber et Kelley Flanagan ont été vus à Chicago

La finale de Weber de The Bachelor était une montagne russe d’émotions. Après s’être fiancés à Hannah Ann Sluss, les deux se sont séparés. Madison Prewett et Weber se sont ensuite reconnectés, mais deux jours après la finale de The Bachelor, ils ont annoncé qu’ils ne poursuivaient pas de relation.

En mars 2020, Weber et Flanagan ont été aperçus avec Dustin Kendrick à Chicago. Kendrick est apparu dans la 15e saison de The Bachelorette, et il a dit à Us Weekly qu’il faisait partie de la raison pour laquelle Weber et Flanagan ont été repérés ensemble.

«Nous étions dans la maison depuis un certain temps et nous avons eu cette belle journée à Chicago. C’est le jour où tout est sorti », a-t-il déclaré à Us Weekly. «Ils voulaient rester à l’intérieur et je me sens mal parce que je les ai forcés à sortir. Peter n’était pas à Chicago depuis des années et je voulais lui montrer le River Walk et le Lakeview Path. Je pensais que ça allait être bon pour nous de sortir de la maison et de faire une promenade. »

Peter Weber et Kelley Flanagan mettent en quarantaine ensemble

Kendrick a également déclaré à Us Weekly que Weber et Flanagan étaient en quarantaine avec lui à Chicago. Les trois hommes ont passé les dernières semaines ensemble dans l’appartement de Flanagan et prévoient d’y rester jusqu’à la fin des exigences de distanciation sociale.

“Nous ne sommes que trois à rester dans l’appartement de Kelley. Nous venons de nous détendre, de faire des vidéos TikTok, d’essayer de ne pas avoir de problèmes avec les gens », a déclaré Kendrick. “Je vais être ici [quarantining with Peter and Kelley] jusqu’à la fin. Avec un peu de chance, ce sera fini à la fin du mois, donc, nous allons voir comment ça se passe. J’espère que nous resterons tous ensemble pendant cette période. »

Les deux sont-ils en couple?

Bien que Kendrick n’ait pas confirmé si Flanagan et Weber sont un couple, il a admis que les deux sont mignons ensemble.

“Je pense qu’il est juste pour eux de sortir et de dire ce qu’ils veulent dire, mais la seule chose que je peux dire, c’est qu’ils sont vraiment mignons ensemble et leurs interactions sont vraiment mignonnes aussi”, a déclaré Kendrick. “C’est tout ce que je peux dire à ce sujet et je suis sûr que vous entendrez peut-être des trucs d’eux à l’avenir, mais je les laisserai le dire.”

Kendrick a ensuite ajouté qu’il ne serait pas opposé si Weber et Flanagan devenaient un couple.

«C’est juste bien de le voir heureux, de vivre sa vérité et d’être heureux avec quelqu’un. Après que tout soit fini, Peter et Kelley pourraient être une «chose». Je ne m’y oppose pas. D’après ce que j’ai vu, ils sont très mignons ensemble. Alors, j’espère bien », a déclaré Kendrick.