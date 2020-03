Peter Weber explique pourquoi il croyait Victoria Fuller sur son ex-petite amie, Merissa Pence

Le Bachelor 2020 a vraiment été une saison pleine de surprises dramatiques. Mais, peut-être rien n’a été aussi surprenant (du moins jusqu’à présent) que la date de la ville natale de Victoria Fuller. Fuller et son comportement ont été remis en cause plusieurs fois au cours de la saison. De son traitement de Weber presque à chaque fois qu’il essayait d’avoir une conversation sérieuse avec elle, jusqu’à ce qu’elle soit expulsée de la couverture de Cosmopolitan, Fuller semblait être constamment pris dans la controverse. Mais, la plus grande controverse concernait les rumeurs selon lesquelles Fuller avait «rompu» plusieurs mariages.

Peter Weber et Victoria Fuller | Francisco Roman via .

Un bref résumé des rumeurs de Victoria Fuller

Avant la diffusion de The Bachelor 2020, Reality Steve a partagé qu’il avait reçu d’innombrables conseils négatifs sur Fuller et son passé. Le blogueur a exprimé sa préoccupation que plusieurs personnes, originaires de Virginia Beach, aient tenté de lui faire savoir que Fuller avait été intime avec plusieurs hommes mariés, y compris un homme marié à un de ses amis. Bien sûr, ces rumeurs seraient probablement restées en ligne si l’ex-petite amie de Weber ne s’était pas présentée à l’improviste pour en avertir le pilote.

Le Bachelor 2020 a présenté la date la plus spectaculaire de la ville natale

Fuller et Weber semblaient enfin bien s’entendre au cours de la première moitié de son rendez-vous avec sa ville natale. Mais les choses ont empiré lorsque son ex-petite amie, Merissa Pence, est arrivée. Pence et Weber datent d’il y a des années avant The Bachelor 2020 et même avant son passage sur The Bachelorette. Selon Pence, elle se sentait obligée de partager ses pensées sur Fuller avec Weber parce qu’elle le connaissait personnellement et ne voulait pas qu’il se retrouve avec quelqu’un comme Fuller.

Malgré les avertissements de Pence, Weber a finalement choisi de croire Fuller et ils ont poursuivi leur relation dans la semaine de la suite fantastique. Les fans ont été déconcertés par le choix car ils ont estimé que Fuller a à peine nié les affirmations. Mais pourquoi Weber a-t-il choisi de donner la rose à Fuller? Et qu’est-ce qui l’a poussé à prendre parti pour quelqu’un avec qui il était sorti dans le passé? Dans une récente interview avec Glamour, Weber a révélé que lui et Fuller avaient eu une conversation plus détaillée sur les accusations. Malheureusement, les producteurs de The Bachelor 2020 ont choisi de ne pas diffuser cette partie de la conversation.

Pourquoi Peter Weber a cru Fuller sur son ex-petite amie, Merissa Pence

“En ce qui concerne les informations qui m’ont été transmises par Merissa ce jour-là à Virginia Beach, il y a eu une grande partie de la conversation qui n’a tout simplement pas pu être diffusée dans l’émission. Et c’est parce que la série ne peut être diffusée que si beaucoup. Je comprends, »a partagé Weber. Le célibataire a ensuite expliqué qu’il avait une relation plus forte et plus sérieuse avec Fuller et qu’il a donc choisi de croire son côté de l’histoire plutôt que celui de Pence.

«Victoria a été en mesure d’expliquer son point de vue, la relation qu’elle avait avec Merissa et pourquoi Merissa aurait peut-être fait des déclarations comme celle-là. Je pense qu’il est très important de déclarer que ce n’était pas une relation sérieuse que j’ai jamais eue avec Merissa. Je l’ai peut-être vue quatre fois en l’espace d’un mois. C’était beaucoup plus grave pour Victoria, et cela a pris en compte ma décision », a poursuivi le pilote.

Weber dit qu’il a vraiment fait confiance à Fuller

Weber a également partagé qu’il y avait beaucoup d’autres facteurs qui l’ont amené à croire Fuller sur Pence que Bachelor Nation n’était pas au courant. “Malheureusement, le public n’a pas pu obtenir ces informations, et cela a peut-être été le cas,” Pourquoi Peter prend-il cette décision? “J’ai fait confiance à Victoria, et il y a des choses plus personnelles qui resteront entre nous deux. J’ai beaucoup appris sur Victoria, en particulier dans la suite fantastique, et cela m’a donné confiance en moi [believing Fuller’s side of things]», A conclu Weber.

Histoire Instagram de Merissa Pence

Mais quelle est la relation de Weber avec Pence maintenant que le Bachelor 2020 est presque terminé? Selon Weber, il n’y en a pas. Il a révélé qu’il n’y avait eu aucune communication avec elle depuis ce jour fidèle à Virginia Beach. Il est clair que malgré tout, la confiance de Weber repose sur Fuller. Que cette confiance soit fondée ou non reste un mystère pour nous tous.