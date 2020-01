Peter Weber «ne voulait pas manquer de respect» aux concurrents avec sa conversation avec Hannah Brown

L’ancienne bachelorette Hannah Brown n’a pas fait une mais deux apparitions lors de la première de la saison Bachelor de Peter Weber. Tout d’abord, elle a rendu les ailes que Weber lui avait données lorsqu’il a participé à sa saison.

Weber a déclaré lors de la présentation du TCA d’ABC le mercredi 8 janvier qu’il avait apprécié ce geste.

Peter Weber et Hannah Brown | Eric McCandless via .

“Je n’en avais aucune idée [Hannah] se présentait et cela m’a pris au dépourvu », a expliqué Weber mercredi. “Le truc des ailes, elle me le redonne, j’ai vraiment adoré et apprécié.”

Pour le moment, il pensait que Brown pourrait à nouveau emménager dans le manoir.

“Mais ce n’était pas le cas”, a-t-il dit. “Et puis je savais qu’elle voulait en quelque sorte organiser un rendez-vous de groupe plus tard, donc j’étais vraiment content de lui faire faire ça et tout ce que vous avez vu n’était pas attendu, cette conversation.”

Bien que la conversation n’ait pas été planifiée, Weber dit qu’elle “devait se produire”.

Peter Weber se sentait mal pour ses concurrents lorsqu’il passait du temps avec Hannah Brown

“La partie la plus difficile pour moi a été de lutter contre le fait que je savais que j’avais des femmes incroyables qui venaient de se présenter”, a-t-il déclaré aux journalistes. «Je n’avais encore aucun sentiment pour personne. Il était trop tôt pour avoir vraiment un lien légitime. Donc c’était maladroit, c’était inconfortable, mais ça devait arriver. Et j’ai eu beaucoup de chance que les femmes comprennent. Donc, cela devait arriver. »

Il a réitéré qu’il “ne voulait pas manquer de respect” à aucune des femmes qui étaient venues dans l’émission pour concourir pour son cœur.

“Encore une fois, la partie la plus difficile était simplement de savoir que j’avais les autres femmes là-bas et je les mettais en place”, a-t-il ajouté. «Je ne voulais en aucun cas leur manquer de respect, mais cette conversation avait eu lieu. Et vous verrez ce que cela signifie. “

Conversation de Peter Weber avec Hannah Brown

La conversation de Weber avec Brown est devenue personnelle assez rapidement. Les deux ont discuté de ce qui s’est passé entre eux et ont dansé autour de leurs sentiments l’un pour l’autre maintenant.

“Je ne sais pas quoi faire en ce moment”, a déclaré Weber lors de l’épisode. «Je suis tellement confus et c’est la première semaine que tout cela commence. Et je ne suis évidemment pas à 100% là où je pensais être. “

“Je ne peux pas m’empêcher de ressentir mon cœur”, a-t-il poursuivi. “Je la regarde, et je ne veux tout simplement pas arrêter de la regarder, et je veux juste l’embrasser et juste … avoir eu tout ce travail. Et ce n’était pas le cas, et je sais que non. Je me sens comme un imbécile parce que j’ai un groupe de filles tellement impressionnant ici, qui s’attend à rencontrer quelqu’un qui était vraiment prêt à avoir ce travail pour elles aussi. »

Lors de l’événement mercredi, Weber était sûr de taquiner le reste de la conversation, diffusé lundi.

«C’était juste un vrai convo brut qui devait arriver avec nous et vraiment émouvant. Cela a ramené des sentiments et je ne pouvais pas les cacher », at-il dit. «Alors vous verrez ce qui se passera ensuite. Mais ce n’était évidemment pas encore fini. “

