Peter Weber partage ses plans pour quitter la maison de ses parents

Comme tout fan de Bachelor Nation peut vous le dire, Peter Weber est proche de ses parents, Peter Sr. et Barbara. Lorsque le pilote Pete a été démasqué par l’homme qui avait couché avec Hannah Brown du Bachelorette à quatre reprises dans un moulin à vent, les Webers ont encouragé leur fils. Et même avant le début de la saison 24 de Bachelor, les téléspectateurs ont appris que Weber vivait toujours avec ses parents. Mais l’homme de 28 ans a laissé entendre qu’il quitterait bientôt le nid. Puis, en répondant à des questions sur ses histoires Instagram, Weber a partagé ses plans pour quitter la maison de ses parents.

Peter Weber révèle qu’il quittera la maison de ses parents via Instagram Stories

Peter Weber sur «Le baccalauréat» | John Fleenor via .

Lors de la première de The Bachelor Season 24 en janvier 2020, Weber a expliqué comment vivre avec ses parents lors d’une interview sur Jimmy Kimmel Live.

“Je pense que ce que beaucoup de gens doivent comprendre, c’est que je viens d’une famille cubaine”, a déclaré Weber. «La culture cubaine est un peu différente de la culture américaine. Et il n’est pas rare qu’une famille vive longtemps ensemble. »

Weber a également révélé qu’il ne prévoyait de rester avec ses parents que “quelques mois de plus”. Maintenant, Weber semble bouger. Le 20 mars, Weber a demandé à ses 2,1 millions de followers sur Instagram de lui envoyer des questions. Plus tard, l’ancien célibataire a répondu à quelques questions sélectionnées via Instagram Stories, dont une sur le déménagement de la maison de Westlake Village de ses parents.

“Tout projet de ne pas vivre à la maison”, a demandé un fan à Weber.

Ensuite, Pilot Pete a enregistré un extrait de lui-même en train de chanter “Leaving on a Jet Plane” de Jon Denver avec Barbara et Peter Sr. en arrière-plan. Mais dès que Weber a dépassé les deux premières lignes, il a changé les choses.

L’histoire Instagram de Peter Weber avec ses parents, Peter Sr. et Barbara | Peter Weber via Instagram Story

Weber a chanté: “Tous mes sacs sont emballés / Je suis prêt à partir / Ils coupent le cordon / Il est temps de dire au revoir.”

Pendant ce temps, l’ancien célibataire a commencé à sortir de chez ses parents. “Ne laissez pas la porte vous frapper en sortant”, a déclaré Peter père. Et Barb a ajouté: “Nous sommes des nicheurs vides.”

En réponse, Weber fronça les sourcils. “Si méchant,” plaisanta-t-il. Ensuite, le pilote Delta a répondu sérieusement à la question du fan par texto, laissant entendre qu’il avait l’intention de quitter la maison de ses parents.

“Mais vrai parler oui, soit NYC pendant environ un an ou LA”, a écrit Weber.

Comment est la relation de Peter Weber avec ses parents maintenant?

Peter Weber Sr. et Barbara Weber sur ‘The Bachelor’ | John Fleenor via .

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, les choses ont chauffé entre Weber et ses parents lors de la finale de la saison 24 de Bachelor. Les Webers n’ont pas approuvé le choix final du pilote, Madison Prewett. Et finalement, ils – à savoir Barbara – ne le lâcheront pas, bien qu’ils soient à la télévision nationale et que Weber affirme qu’il était amoureux.

Quoi qu’il en soit, deux jours après la finale en direct, Prewett et Weber se sont séparés dans des déclarations distinctes sur Instagram. Mais même ainsi, il semble que la relation de Weber avec ses parents soit bonne maintenant.

“Etait bon. Il y a une dynamique familiale cubaine. Il y a beaucoup de passion », a déclaré Weber à TMZ. “Est-ce que l’accouchement de ma mère pourrait être un peu différent? Sûr. Mais son message était pertinent. Elle veut le meilleur pour moi et m’aime tout simplement. Je suis très reconnaissant d’avoir une maman comme ça. “

Il ne blâme pas non plus sa famille pour ce qui s’est passé avec Prewett. “C’est une affaire entre Madi et moi, uniquement, à 100%”, a déclaré Weber lorsqu’on lui a demandé si sa mère avait influencé sa décision de rompre avec Prewett. “Et les gens ont leurs opinions, mais c’est juste entre nous deux, et c’est juste du respect mutuel et de l’amour. C’est tout.”

Des remarques de Weber à sa publication Instagram Story avec ses parents, la cellule familiale est toujours aussi solide. Donc, que l’ancien célibataire décide de déménager à New York ou ailleurs à Los Angeles, les Webers iront très bien.

