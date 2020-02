Peter Weber pense que ce candidat lui «cachait une personnalité»

De nombreux candidats ont eu des réactions négatives pour leur comportement lors de cette saison de The Bachelor. L’un d’eux est Sydney Hightower qui s’est disputé avec un autre concurrent renvoyé chez lui. Peter Weber a parlé de son lien avec elle et sa personnalité. Découvrez ce qu’il avait à dire et plus encore.

Sydney Hightower et Alayah Benavidez se sont battus sur «The Bachelor»

Sydney était très méfiante envers Alayah Benavidez. Elle croyait que la reine de beauté agissait différemment pour les caméras. Elle a fait part de cette préoccupation à Weber et de nombreuses autres femmes lui ont apporté leur propre point de vue sur Alayah.

Victoria Paul a affirmé qu’Alayah lui avait demandé de ne pas dire aux producteurs qu’ils se connaissaient avant le spectacle. Elle a affirmé qu’Alayah avait peur que ce fait les empêche d’être diffusés dans la série.

Certains fans ont soutenu Alayah et ont eu l’impression qu’elle était injustement ciblée. Sydney recevait également un contrecoup pour l’avoir appelée, elle a donc désactivé ses commentaires sur Instagram.

Plus tard, les fans l’ont accusée de mentir sur son passé

Sydney a finalement eu un rendez-vous avec Weber. Là, elle lui a dit qu’elle avait vraiment du mal à grandir.

“Vous savez, étant dans une course mixte et ayant grandi en Alabama, j’avais à peu près une cible sur le dos”, a-t-elle déclaré à Weber. «La dernière partie du collège et tout le secondaire ont été littéralement les pires années de ma vie. Les filles aimeraient m’appeler comme oreo girl et elles appelleraient les noms de ma mère que je ne veux même pas répéter. ”

Elle a dit que les gens avaient vandalisé sa maison et qu’elle n’était pas allée à la maison ou au bal. Quelqu’un a partagé des photos affirmant qu’elles provenaient de l’annuaire du lycée de Sydney montrant qu’elle faisait partie d’un concours de beauté et faisait partie des cinq premiers. Cela a incité les fans à penser qu’elle avait menti à Weber.

Sydney a tweeté une réponse à l’accusation. Elle a tweeté: «Je faisais également partie de l’équipe d’encouragement au collège et dans de nombreux clubs du lycée. [sic]. Vous ferez tout ce que vous pouvez pour vous adapter, et j’ai essayé. J’ai gagné des concours à cause de mon «apparence» et j’étais dans des clubs parce que je voulais une bourse pour entrer à l’université. Pas parce que j’ai été accepté par mes pairs. »

Peter Weber a l’impression que Sydney cache une personnalité

Peter Weber et Sydney dans ‘The Bachelor’ | John Fleenor / ABC via .

Weber et Sydney avaient une forte connexion physique. Il lui a même dit qu’elle était la meilleure embrasseuse, mais il l’a renvoyée chez elle.

«Je pense que nous avions définitivement une connexion initiale solide, une chimie physique évidemment forte. C’était une fille vraiment adorable, mais ce n’était tout simplement pas ma femme », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. Il a admis que dire qu’elle était la meilleure embrasseuse le place dans un endroit étrange. “Je sais maintenant que c’est un peu gênant de faire ce genre de déclaration, puis de le regarder en arrière, mais j’étais très honnête avec elle”, a-t-il déclaré.

Maintenant, la star de télé-réalité peut voir ce qui se passait vraiment dans la maison en regardant le spectacle. Il semble surpris de voir comment Sydney a interagi avec les autres femmes.

«Elle ne m’a jamais semblé comme je vois comment elle a agi avec certaines femmes quand je n’étais pas là», a déclaré le pilote. “Je suis donc un peu curieuse à ce sujet et qu’elle cache juste une sorte de personnalité que je ne connaissais pas nécessairement très bien, pour être complètement honnête.”

Il sera intéressant de voir si Weber mentionnera tout cela dans Women Tell All. Pour l’instant, il semble qu’il ne soutienne pas tout ce qu’elle a fait dans la maison.