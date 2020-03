Peter Weber prend vraiment le dernier rire

Après ce qui a été la plus longue saison de l’histoire. La finale du baccalauréat en deux parties est presque là. Malgré le drame et les théories du complot, Weber en est à ses deux derniers gagnants, Hannah Ann Sluss et Madison Prewett. Mais quelle femme sera finalement déclarée gagnante du cœur de Weber, et laquelle remportera la saison?

[Spoiler alert: This article contains spoiler theories for The Bachelor finale and also reveals who Reality Steve has named as the winner.]

Chris Harrison et Peter Weber | Kelsey McNeal via .

Un bref résumé du Bachelor 2020

Il y a eu beaucoup d’événements sans précédent menant à la finale de The Bachelor. Par exemple, la gagnante de la troisième place, Victoria Fuller, a eu la sérénade d’un ancien amant lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Weber. Plus tard dans la saison, l’ex de Weber, Merissa Pence, l’a confronté à des informations selon lesquelles Fuller aurait rompu plusieurs mariages dans sa ville natale de Virginia Beach. En plus de cela, l’ex-petite amie de Weber, Hannah Brown, a fait plusieurs apparitions tout au long du début de l’émission.

Une saison sans vrais spoilers

Mais ce qui est peut-être le plus étrange cette saison, c’est que personne ne sait comment se terminera la finale du Bachelor. Même Reality Steve, qui a nommé avec succès les gagnants du Bachelor et de la Bachelorette depuis des années, semble maintenant complètement déconcerté par qui gagnera la saison. La semaine dernière, Reality Steve a partagé que Weber avait suspendu la cérémonie de la dernière rose après que Prewett s’était auto-éliminé. Il a également ajouté que Weber avait chassé le natif d’Auburn aux États-Unis et qu’ils avaient commencé à travailler sur leur relation après une période de rupture. Il était également convaincu que Weber proposerait à Prewett lors du segment After The Final Rose de la finale.

Reality Steve change son air sur quel acteur est le gagnant

Mais, il semble que Reality Steve ne soit plus confiant quant aux spoilers qu’il a initialement partagés sur la finale de The Bachelor. Maintenant, il prétend que “ramenez-la chez vous!” fait référence à Sluss (pas à Prewett) et c’est pourquoi Weber s’est fiancé à elle après que Prewett s’est auto-éliminé. Il a ensuite signalé que Sluss et Weber avaient rompu les choses et il est allé poursuivre les choses avec Prewett. Apparemment, les deux sont ensemble mais sur un terrain très fragile.

Peter Weber est-il même avec l’un de ses concurrents

Cette nouvelle théorie est très différente de ce que Reality Steve a rapporté la semaine dernière. Sans parler des nombreuses théories du complot qui flottent toujours autour de la finale de The Bachelor. Alors que certaines personnes espèrent que Weber a réconcilié les choses avec son ex-petite amie, Hannah Brown, d’autres sont convaincus qu’il est avec la productrice, Julie LaPlaca. D’autres fans pensent que Kelley Flanagan est de retour sur la photo car elle a été la seule candidate éliminée à ne pas recevoir d’invitation à la réunion Women Tell All.

Comment se terminera la saison 24 de Bachelor

À ce stade, nous ne savons pas trop à qui croire et nous ne savons pas à quoi nous attendre de la finale de The Bachelor. Malgré la déception de Bachelor Nation envers Weber et ses décisions cette saison, Pilot Pete a vraiment le dernier mot. Avant même que sa saison ne commence, il a déclaré que personne (pas même Reality Steve) ne pourrait gâcher sa saison avec succès. Bien que cela semblait au début une affirmation ridicule et déraisonnable, il semble que cette déclaration soit toujours vraie. Avec tant de détails changeants, des extrémités lâches et des nids de poule vides, tout le monde peut deviner ce qui se passe. Nous supposons que nous devrons syntoniser pour voir comment «la saison la plus dramatique de l’histoire du baccalauréat» se termine enfin.