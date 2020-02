Peter Weber révèle «l’expérience la plus terrifiante» de sa vie, et ce n’est pas ce que vous pensez

Le drame coule sur la saison de Peter Weber de The Bachelor. Ce n’est pas ce qui effraie le pilote, cependant. Nous pensions que le moment le plus horrible pour Weber pourrait facilement être sa rencontre avec la voiturette de golf au Costa Rica. Cependant, il s’avère que «l’expérience la plus terrifiante du célibataire était avant son arrivée dans la série.

[Warning: The Bachelor Season 24 spoilers ahead]

Peter Weber | Manny Carabel / .

Où Peter Weber a-t-il eu cette entaille massive sur la tête?

Au cas où vous auriez raté l’explication de cette coupure, Weber a essayé de dire à ses douze concurrents restants qu’il avait eu un rodage avec un puma lors d’une randonnée au Costa Rica.

Cependant, ce qui s’est passé n’est pas aussi terrifiant. Le pilote a bu une petite gorgée de bière avant de sauter sur une voiturette de golf avec un verre. Il a sous-estimé la hauteur du toit et a couru à l’intérieur.

“Quand je me suis levé, je me suis cogné la tête sur ce petit surplomb et j’ai porté ma main droite à ma tête pour le ressentir, mais c’était celle qui avait le verre”, a déclaré Weber à Cosmopolitan. «Alors, oui, j’ai littéralement fracassé le verre sur mon visage. J’ai essentiellement fait un fracas de Hulk flippant sur mon front. »

Bien qu’il y ait du sang partout, le célibataire décrit un moment différent comme le plus effrayant de sa vie.

Le «moment le plus terrifiant» de Weber s’est produit dans un restaurant chinois

Le pilote a décrit une date à laquelle il est allé à un Panda Express avec son meilleur ami, Chad, et une fille qu’il avait le béguin. Tout allait très bien au début. Ils étaient à mi-chemin du repas lorsque Chad fit rire Weber alors qu’il était en train de siroter son soda.

Les fans qui liront cet article pourraient penser que c’est quelque chose de stupide comme du soda qui est sorti de son nez devant son rendez-vous. Cependant, cela empire.

“Alors, quand j’ai commencé à rire, tout a commencé à remonter et j’ai commencé à vomir à profusion partout dans la nourriture, partout sur mon plateau … et à continuer à rire en même temps”, a déclaré le célibataire à Cosmopolitan.

Il était «complètement mortifié», alors il a essayé de sortir du restaurant. Cependant, quand il est allé jeter son plateau couvert de vomi dans la poubelle, il a verrouillé les yeux avec un père d’une famille de quatre personnes.

“Le père et moi avons établi un contact visuel, et au fur et à mesure que je le regarde, je sorte de perdre l’équilibre avec le plateau et un peu de vomi se répand sur le plateau et éclabousse juste à côté de son pied”, poursuit-il. «J’ai donc fini par jeter tout cela à la poubelle et à manquer. Ce fut l’expérience la plus terrifiante de ma vie. »

Weber pourra-t-il jamais manger à nouveau de la nourriture chinoise?

Malgré le moment le plus dégoûtant de sa vie survenu dans un Panda Express, Weber dit qu’il est retourné au restaurant.

“Pour être honnête, je l’ai”, admet le pilote. «Je l’aime trop pour m’arrêter. Cela n’allait pas m’éloigner, mais oui, oh mon Dieu. Ce fut l’expérience la plus horrible de tous les temps. »

Heureusement, les candidats ne mangent pas devant la caméra sur The Bachelor. Donc, nous n’avons aucune chance de voir une autre interprétation de cette expérience cette saison.

Lire la suite: «Le baccalauréat»: Ben Higgins croit toujours que Hannah Brown revient pour voler le cœur de Peter Weber cette saison