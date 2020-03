Peter Weber révèle pourquoi les préoccupations de Madison Prewett ne l’ont pas empêché de coucher avec d’autres femmes

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24, Episode 9.] Tous les regards étaient rivés sur Madison Prewett et Peter Weber alors que The Bachelor Season 24 entrait dans la semaine Fantasy Suite le 24 février. Après la dernière cérémonie des trois roses, Madison a dit à Weber qu’elle aurait du mal à avancer s’il couchait avec quelqu’un d’autre. Mais à la fin de l’épisode, le joueur de 28 ans a admis qu’il avait été «intime» avec un autre concurrent. Alors, pourquoi les préoccupations de Madison n’ont-elles pas empêché Weber d’avoir des relations sexuelles avec d’autres femmes pendant les Fantasy Suites? Récemment, le pilote Pete a expliqué son côté de la situation.

Qu’est-il arrivé à Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor» Week 9?

À la fin de l’épisode 8 de la saison 24 de The Bachelor, Madison tire Weber de côté pour parler. Pendant Hometowns, les fans apprennent que Madison se sauve pour le mariage. Ainsi, l’ancien de Auburn prévoit de dire la vérité à Weber avant que la semaine Fantasy Suite ne se poursuive.

Néanmoins, Madison ne raconte pas exactement l’histoire de Weber. Dans le neuvième épisode, Madison indique clairement qu’elle n’est pas mal à l’aise avec Weber en train de coucher avec d’autres concurrents. Et à la fin, Madison dit que ses préoccupations ne sont pas un ultimatum, mais les actions sont plus éloquentes que les mots. Elle est également incapable de lui dire qu’elle se réserve pour le mariage.

Enfin, quand Madison va à son rendez-vous avec Weber, elle lui dit tout sur ses attentes. Madison partage qu’elle se sauve et ne peut pas imaginer dire oui à un engagement dans six jours si Weber couchait avec quelqu’un d’autre. Mais voici le problème – à ce stade, Weber vient d’avoir ses rendez-vous Fantasy Suite avec Victoria Fuller et Hannah Ann Sluss. Il admet qu’il a été intime.

Madison est blessée et elle sort prendre une pause. Elle tombe en panne. Pendant ce temps, Weber est également en larmes. Ils se réunissent un instant et Weber supplie Madison de ne pas le quitter. Mais l’épisode se termine avec Madison s’éloignant. Les fans doivent attendre la diffusion de The Bachelor Week 10 le 2 mars pour voir si Madison revient.

Peter Weber explique pourquoi il n’a pas tenu compte des préoccupations de Madison Prewett lors de Fantasy Suites

Après l’épisode du 24 février, les fans de Bachelor Nation se sont demandés pourquoi Weber avait continué à coucher avec d’autres candidats après que Madison ait soulevé ses préoccupations, en particulier de nombreux téléspectateurs pensaient que Madison était le favori de Weber. Puis, lors d’une conversation avec Ashley Iaconetti, correspondante invitée d’Access et diplômée de Bachelor in Paradise, Weber a expliqué pourquoi il avait ignoré la demande de Madison.

“Cela a été très difficile pour moi”, a déclaré Weber lors du baccalauréat: Les femmes racontent tout. «Je ne peux pas reprocher à Madison d’avoir partagé ce qui lui tenait à cœur. Elle m’a simplement dit que si je le faisais, il lui serait difficile d’avancer. Mais à cette époque, je ne sortais pas seulement avec Madison. “

Weber a ensuite expliqué qu’il fallait encore penser à Victoria F. et Hannah Ann. «J’avais deux autres relations dans lesquelles j’étais très investi, et je pouvais honnêtement voir l’une de ces relations [women] être ma femme », a déclaré le pilote. “Je ne pensais pas qu’il était juste pour moi de me retenir et de continuer à entretenir ces relations à cause de quelle personne.”

Il a poursuivi: «Autant que je respecte [Madison] pour partager avec moi, je ne pouvais pas retenir les autres relations à cause de cela. Je savais que c’était un risque. Et vous devez voir ce qui se passe avec ça. “

Peter Weber répond si sa décision aurait changé si Madison Prewett lui avait dit avant Fantasy Suites

Toujours en train de parler avec Access, Weber a admis que les choses auraient pu se passer différemment si Madison lui avait parlé de ses valeurs avant la semaine de Fantasy Suite. Mais même ainsi, le passé est le passé, et le célibataire ne pouvait pas dire ce qu’il aurait réellement fait.

“Je ne sais toujours pas, à ce moment-là, si j’aurais nécessairement changé quelque chose”, a déclaré Weber. “Je faisais de mon mieux pour donner à chaque relation que j’avais encore là-bas, un coup juste qu’elle méritait.”

Puis dans une interview avec The Hollywood Reporter, Weber a posé la même question – la situation aurait-elle changé si Madison avait dit quelque chose plus tôt. Cependant, le célibataire n’a pas fait écho à sa réponse précédente. Cette fois, Weber a applaudi Madison pour ses valeurs et a noté comment leurs différences pouvaient conduire à une «grande relation».

“Écoutez, je respecte à cent pour cent la décision de Madi pour cela”, a déclaré Weber. “C’est une belle chose que quelqu’un veuille offrir ce genre de cadeau, à mon avis, à quelqu’un d’autre. De toute évidence, j’ai un style de vie différent et nous sommes différents à cet égard, et il n’y a pas de secret à ce sujet et ça va. “

Il a poursuivi: «Je pense que cela a l’occasion de faire une belle histoire de deux personnes différentes se réunissant et ayant des points de vue différents. Et ils disent que les contraires s’attirent, etc. Mais je pense que si vous pouvez trouver un compromis, cela peut être une excellente relation. »

