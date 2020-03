Peter Weber s’engage-t-il sur ‘After the Final Rose’?

Préparez-vous à l’atterrissage. La saison de The Weber de Peter Weber touche enfin à sa fin – en quelque sorte. Auparavant, Weber a taquiné que sa saison ne pouvait pas se terminer avec un engagement traditionnel. Puis lors de la spéciale «Women Tell All», l’animateur Chris Harrison a révélé que la finale de Bachelor de Weber était «si inattendue, si sans précédent, qu’il n’y a pas une seule personne qui sait comment se terminera le voyage de Peter, pas même Peter.» Cela signifie-t-il que Weber se fiancera à After the Finale Rose? L’événement de licence en direct donnerait au pilote Pete l’occasion parfaite de terminer son voyage apparemment incertain avec une proposition à l’un de ses deux derniers – Madison Prewett et Hannah Ann Sluss.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 finale and winner.]

Est-ce que Peter Weber s’est fiancé à Madison Prewett ou Hannah Ann Sluss dans la finale de «The Bachelor»?

Peter Weber sur «Le baccalauréat» | John Fleenor via .

Avant le début de la première de The Bachelor le 6 janvier, le blogueur de franchise Reality Steve a révélé que Weber ne s’était pas fiancé lors du tournage de la finale en Australie. Cependant, le roi des spoilers a noté que c’était une possibilité que le joueur de 28 ans proposerait avant ou pendant After the Final Rose.

“Peter ne s’est fiancé à personne le dernier jour de la cérémonie des roses”, écrivait alors Reality Steve. “Cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas par l’ATFR ou sur l’ATFR. Mais ce que je sais, c’est qu’il n’y a eu aucun engagement le dernier jour de la cérémonie des roses en Australie. »

Puis dans un article du 5 mars, Reality Steve a dévoilé le vainqueur de la saison de licence de Weber et pourquoi il n’y avait aucune proposition. Selon le blogueur, Prewett a quitté la série de téléréalité lors de la cérémonie finale de la rose. Cependant, Weber a voulu parler avec Prewett avant de prendre une décision. Finalement, Weber a choisi Prewett et a rompu avec Sluss.

Cela dit, Prewett et Weber ne se sont pas fiancés. Apparemment, Weber a dû gagner le cœur de Prewett ainsi que celui de sa famille en Alabama. “Les parents de Madison n’étaient pas trop favorables à cela, et Madison ne l’a pas non plus immédiatement ramené”, a écrit Reality Steve. “Il y avait définitivement un temps d’arrêt où rien ne se passait entre eux.”

Néanmoins, après un certain temps, Weber a regagné la confiance de Prewett. «Cela a pris du temps et Peter a vraiment dû travailler dur pour lui faire confiance et lui faire croire qu’il était sincère dans tout cela», a écrit Reality Steve. “Il l’a finalement fait, et c’est là qu’ils en sont maintenant.”

Peter Weber proposera-t-il «After the Final Rose» le 10 mars?

Avec Weber et Prewett bien placés après l’Australie, le célibataire proposera-t-il lors de la spéciale After the Final Rose? Dans le message du spoiler du 5 mars, Reality Steve a répondu pourquoi Harrison ne cesse de dire que personne – y compris Weber – ne connaît la fin. Et le blogueur a laissé entendre qu’un engagement entre Weber et Prewett lors de la finale en direct est possible.

“On m’a dit que c’est parce que Peter va lui proposer officiellement pendant le live show et il ne sait pas si elle acceptera”, a écrit Reality Steve. «Apparemment, il n’a aucune idée si elle dira oui. Enfer, peut-être qu’il aura froid aux pieds et ne s’en sortira pas. “

Il a poursuivi: «Il est clair que Peter sait ce qui se passe dans sa vie en ce moment, à qui il parle et avec qui il est. Donc, dire «il ne sait pas comment ça se termine» est une sorte de jeu de mots. Je pense que Peter proposera mardi à l’ATFR, mais nous verrons. “

Quoi qu’il en soit, quelques heures après la publication des spoilers de la finale du Bachelor le 5 mars, Reality Steve a partagé qu’une nouvelle source avait des informations contradictoires avec son message d’origine. Cela dit, il n’a pas précisé quels aspects du poste de spoiler pourraient être incorrects ou modifiés.

«On me dit tellement de choses différentes maintenant», a écrit Reality Steve sur Twitter. «Des sources originales s’en tenant à ce qu’elles ont dit. De nouvelles sources disent que ce n’est pas ça. ”

ABC taquine la finale de «The Bachelor» et «After the Final Rose»

Que les spoilers Bachelor de Reality Steve soient corrects, il semble que le voyage de Weber avec Sluss et Prewett se poursuive en Australie. Dans une interview avec Variety, le chef de la programmation alternative d’ABC, Rob Mills, a récemment taquiné la saison de Weber ne se termine pas lors du tournage et ne se terminera qu’en direct.

«Je pense qu’il y a probablement deux choses qui peuvent potentiellement se produire. Je connais les possibilités, mais je ne connais pas le résultat. Personne ne le sait, même pas Peter », a déclaré Mills à Variety le 7 mars.

Il a poursuivi: «Ça va être assez irrésolu. Beaucoup de choses ont baissé depuis novembre, lorsque nous avons terminé le tournage, et même maintenant, toujours à la minute, ce sera en direct sur le spectacle. Honnêtement.”

La saison Weber de The Bachelor se terminera-t-elle par un engagement avec Sluss ou Prewett? De toute évidence, les fans devront attendre et voir ce qui se passera ensuite, car cela s’annonce comme une course folle. Et franchement, nous ne savons pas si nous voulons descendre.

