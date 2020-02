Peter Weber s’est senti «déçu» en regardant le drame de retour

Il y a eu beaucoup de débats sur Peter Weber et sa saison de The Bachelor. “Drame” est le mot-clé parfait pour la saison, mais c’est plus que cela. Entre les personnalités féminines et la haine en ligne, cela vient d’être épuisant ces dernières semaines. Comment Weber se sent-il en le regardant? Il admet définitivement que le point de vue différent a changé ses sentiments sur certaines situations.

Peter Weber, responsable de la saison 24 pour «The Bachelor» | Eric McCandless via .

Weber pense que la haine en ligne a «submergé» la conversation autour de «The Bachelor»

Dans une apparition sur Entertainment Tonight’s Roses and Rosé, animée par Lauren Zima, Weber a été franc au sujet de la haine qui a suivi beaucoup de personnes impliquées dans le spectacle. «J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous ont été attaqués avec le spectacle. Je ne comprends pas pourquoi au cours des dernières saisons, il y a eu tant de haine à venir », a-t-il déclaré. “Ce genre de me attriste.”

Weber a été frustré quand il a évoqué le but principal de l’émission. “Il s’agit vraiment d’essayer d’avoir, espérons-le, une histoire d’amour incroyable et c’est juste d’être surmonté et submergé en ce moment avec ce drame fou et toute cette haine et ça craint.” Zima a ensuite noté qu’il était un peu déprimé à ce sujet aussi.

C’est un contraste avec Weber dans la série, qui n’avait aucune idée de ce qui se passait dans les coulisses quand il n’était pas avec les filles. Ce qui, bien sûr, a été la principale cause de tout le drame. Comme quand Kelsey a accusé Hannah Ann d’avoir volé son champagne spécial à Tammy en allant à Peter deux fois pour parler de deux autres candidats, Kelsey et Mykenna.

Il est «difficile» de regarder le spectacle et Weber se sent un peu trompé par le drame à l’écran

Weber a convenu avec Zima qu’il était un peu déçu de tout cela. “C’est difficile de le regarder, ça l’est”, a-t-il dit. “Et encore une fois, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je savais que pendant le tournage, je n’avais que mon interaction avec chacune des femmes, c’est tout ce dont je pouvais me passer, mais c’est difficile. “

Au début, Weber ne voulait pas utiliser le mot «trompé» pour décrire ses sentiments dans l’émission. Mais ensuite, quand Zima l’a soulevé à nouveau, il a convenu qu’il était «un peu» dupé par la gravité du drame. “Je comprends que les gens peuvent être dramatiques et les gens parfois grincheux, mais je ne savais pas que c’était nécessairement dans cette mesure”, a admis Peter.

Cependant, Weber comprend les critiques qui tournent autour de lui

Weber a reçu sa juste part de critiques pour la façon dont il a géré la saison, mais il n’aime pas que les gens disent qu’il récompense le drame. “Je peux comprendre le fait d’être indécis parce que sortir avec 30 femmes n’est pas facile et ce ne sera jamais facile et personne n’est préparé à cela”, a-t-il déclaré. “Donc, je me donne totalement la grâce d’être indécis dans un moment si déroutant et si difficile et qui est un peu précipité. Vous avez des délais, vous devez abandonner les gens et je suis d’accord avec ça », a-t-il déclaré.

Le drame a été un point central de la saison, mais avec la plupart des femmes impliquées dans les combats (Sydney, Alayah, Mykenna, Tammy), peut-être que cela reviendra à se concentrer sur les sentiments grandissants des femmes pour le pilote. Là encore, c’est The Bachelor, alors peut-être pas.