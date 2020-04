Petra Ecclestone a donné naissance à une petite fille il y a des “semaines”

2020-04-05 23:30:06

Petra Ecclestone a donné naissance à une petite fille “il y a quelques semaines”, a confirmé son fiancé Sam Palmer.

Le modèle et héritière de 31 ans – qui est la fille du magnat des affaires et ancien PDG du Groupe de Formule 1, Bernie Ecclestone – a accueilli une fille dans le monde au cours des dernières semaines, a confirmé son fiancé Sam Palmer par le biais de réseaux sociaux. médias.

Il a partagé: “J’ai reçu beaucoup de messages me demandant quand le bébé doit naître. Nous avons eu une belle fille il y a quelques semaines. Merci pour tous les messages. Mère et fille vont très bien.”

Avant de faire référence au règlement sur le verrouillage des coronavirus, il a ajouté: “Elle n’a pas encore vu le monde, mais je lui ai dit qu’elle le ferait un jour si elle se comportait.”

Plus tôt dans la journée, Sam a confondu ses adeptes des médias sociaux lorsqu’il a partagé une photo de lui et Petra dans leur jardin, avec sa bosse de bébé nulle part en vue.

Pendant ce temps, Petra – qui a également Lavinia, sept ans, Andrew, cinq ans et James, cinq ans, avec son ex-mari James Stunt – a précédemment crédité ses enfants de l’avoir aidée à “faire face” à son divorce avec James.

Elle a dit: “Je pense que ce sont les enfants qui m’ont fait vivre. Je n’avais pas la possibilité de m’allonger dans mon lit, d’être déprimée et d’avoir pitié de moi. J’ai dû me réveiller pour eux. Ils m’ont en quelque sorte poussé à travers ça. … Ils comprennent qu’ils ont de la chance par rapport aux autres. Ils sont polis et respectueux. Et je crois vraiment que l’amour est la chose la plus importante que vous puissiez donner à un enfant. Cela compte beaucoup plus que l’argent. J’ai appris dès le plus jeune âge que les gens sont gourmands, et ils feront des choses pour de l’argent … Mon père m’a dit de ne pas faire confiance aux gens, et je suppose que c’est un mécanisme de protection. “

