Petra Nemcova a été surprise par la naissance de son fils

2020-02-24 15:30:08

Petra Nemcova admet que la naissance prématurée de son fils Bodhi l’a surprise.

Petra Nemcova a été surprise par la naissance prématurée de son fils.

La mannequin de 40 ans et son mari Benjamin Larretche ont accueilli leur fils Bodhi le 15 novembre, six semaines avant la date prévue de son accouchement, mais cette naissance inattendue signifiait que l’un des poumons de Bodhi n’était pas encore complètement développé et il a dû être immédiatement transféré en soins intensifs. après.

Elle a dit bonjour! magazine: “Tous les cours prénatals auxquels nous étions allés, nous ont-ils dit,” Accoucher n’est pas comme dans les films. Vos eaux ne se briseront pas de cette manière dramatique. ” Donc, j’avais totalement ignoré ce qui se passait. Mais ça l’a fait. Mon eau s’est cassée à 1 heure du matin. Je ne pouvais pas le croire. Je n’avais ressenti aucune contraction, absolument nulle, et c’était tellement avant la date prévue.

Petra a admis qu’elle était inquiète pour la santé de Bodhi mais a salué la présence apaisante de Benjamin pendant la période difficile.

Elle a rappelé: “Ils l’ont amené vers moi pour que je puisse voir son petit visage mignon et le sentir et lui donner mon amour, mais je ne pouvais pas faire peau à peau car ils devaient prendre soin de lui, étant si prématurés. Je je me sentais tellement ému mais en même temps je savais que je devais rester calme. Cela aidait à savoir que Ben serait avec lui tout le temps … Le voir avec tous les tubes partout, le bruit constant des machines et toutes les injections il a eu, c’était très difficile, mais Ben est si fort, calme et toujours aussi positif. À cause de lui, je ne paniquais pas. Bien sûr, nous étions très inquiets, mais nous n’avons pas permis à cette négativité de se manifester. ”

Bodhi a été ramené à la maison après 12 jours d’hospitalisation et Petra a révélé qu’il pouvait déjà reconnaître la voix de Benjamin et celle-ci.

Elle a expliqué: “Il reconnaît nos voix. Quand il entend la voix de son papa, il sait que c’est du divertissement.

“Ben joue de la musique pour lui et il danse avec lui. Quand il entend ma voix, il sait que le lait arrive, le bar à lait est ouvert!”

Mots clés: Petra Nemcova, Benjamin Larretche

Retour au flux

.