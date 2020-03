Philipps occupés ne donneront pas de conseils parentaux

2020-03-11 09:30:05

La star hollywoodienne Busy Philipps a révélé qu’elle refusait de donner des conseils parentaux à ses amis.

L’actrice de 40 ans – qui a des filles Birdie, 11 ans et Cricket, six ans, avec son mari Marc Silverstein – a révélé qu’elle n’offrirait aucun conseil parental à ses anciennes co-stars de “ Dawson’s Creek ” Michelle Williams et Joshua Jackson, qui devraient avoir des enfants plus tard cette année.

Elle a déclaré: “Je tiens à ne jamais donner de conseils à quiconque sur les bébés ou les enfants simplement parce que l’expérience de chacun est unique.

“Chaque bébé est différent et ce n’est tout simplement pas le genre de chose – vous pouvez préparer tout ce que vous voulez et obtenir tout le nécessaire et cela n’aide toujours pas.”

Busy a déclaré que, dans une certaine mesure, Michelle et Joshua devront “comprendre” par eux-mêmes.

La star hollywoodienne – qui est apparue sur ‘Dawson’s Creek’ de 2001 à 2003 – a expliqué à Us Weekly: “La seule chose qu’un nouveau parent doit savoir, c’est qu’il le comprendra.

Plus tôt cette année, Busy a insisté sur le fait qu’elle ne voulait plus d’enfants.

L’actrice regarde actuellement sa meilleure amie Michelle passer sa deuxième grossesse, mais le processus ne lui a pas donné de fièvre de bébé, car elle est très heureuse d’être mère de deux enfants.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait une fièvre pour bébé, Busy a répondu: “J’aime les bébés, [but] Je ne veux plus être enceinte. ”

Occupé a révélé que sa plus jeune fille, Cricket, était également opposée à l’idée que l’actrice ait un autre bébé.

Elle a partagé: “[Having a brother] est la dernière chose dont ils ont jamais parlé.

“Ils ont parfois dit” Peut-être une soeur “. Cricket ne veut pas d’autres frères et sœurs parce qu’elle ne veut pas que quiconque distrait de sa gentillesse innée. “



