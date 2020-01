Philipps occupés ont fini d’avoir des enfants

2020-01-31 02:30:03

Busy Philipps ne veut plus d’enfants, car elle dit que ses deux filles sont également heureuses sans plus de frères et sœurs.

Occupé Philipps ne veut plus d’enfants.

L’actrice de 40 ans – qui a Birdie, 11 ans et Cricket, six ans, avec son mari Marc Silverstein – regarde actuellement sa meilleure amie Michelle Williams vivre sa deuxième grossesse, mais a déclaré que le processus ne lui avait donné aucun son propre bébé, car elle est très heureuse d’être mère de deux enfants.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait de la fièvre pour bébé, elle a répondu: “J’adore les bébés, [but] Je ne veux plus être enceinte. ”

Et il semble que ses filles partagent le même point de vue, car même si elles pensent parfois qu’avoir une autre sœur serait bien, elles détesteraient avoir un petit frère.

Elle a ajouté de sa progéniture: “[Having a brother] est la dernière chose dont ils ont jamais parlé. Ils ont parfois dit: «Peut-être une sœur». Cricket ne veut pas d’autres frères et sœurs parce qu’elle ne veut pas que quiconque distrait de sa gentillesse innée. ”

Au lieu d’ajouter des enfants à la famille, Busy et Marc obtiennent plutôt plus d’animaux domestiques et viennent d’adopter deux bébés hamsters.

L’alun de ‘Dawson’s Creek’ a plaisanté au magazine Us Weekly: “J’espère que quand je reviendrai à Los Angeles, ils seront toujours là et pas, comme, dans les murs de ma maison ou quelque chose. Nous avons aussi deux chats et deux Poisson.”

Pendant ce temps, Busy a récemment déclaré qu’elle enseignait à ses filles les aspects positifs de la célébrité chaque fois qu’elle était arrêtée par des fans dans la rue lorsqu’elle sortait avec sa progéniture.

Elle a dit: “J’ai emmené les filles à Disneyland pour la fête des mères, et Birdie, ma fille, a eu peur parce que la différence depuis la dernière fois que nous y étions [was so dramatic]. Les gens prenaient des photos de nous et [calling out] à moi, et c’était étrangement écrasant et pas vraiment une chose que je me sens comme je veux ou même signé pour.

“Je me disais: ‘Je sais que c’est difficile pour toi de devoir partager ta maman avec tout le monde, et que les gens pensent qu’ils te connaissent toi et ta sœur et ton père – mais à un moment donné, je pense que tu comprendras mieux que c’est un point positif chose que les gens ressentent envers moi. Ce n’est pas négatif et ça ne devrait pas faire peur.

“Si ça lui fait peur, je comprends, parce que c’est bizarre. Mais c’est aussi bien que les gens se sentent connectés avec moi, parce que je suis aussi une personne qui a toujours voulu se sentir connectée à tout le monde.”

