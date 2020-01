Phoebe Waller-Bridge a perdu son prix

Phoebe Waller-Bridge a perdu l’une de ses récompenses Golden Globe heures après ses deux victoires dimanche (05.01.20) mais a été réunie à la fin de la nuit.

L’écrivaine et actrice de 34 ans célébrait ses victoires pour la meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie et meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour “ Fleabag ” à l’afterparty d’Amazon à Los Angeles et laisser les gens se faire prendre en photo avec ses trophées.

Cependant, il y a eu une “agitation” lorsqu’un étranger est simplement parti avec l’un des gongs – mais heureusement, il a finalement été trouvé à l’intérieur du lieu.

Une source a déclaré au journal Bizarre du journal The Sun: “Tout le monde a commencé à le chercher et cela a provoqué une agitation. Finalement, il a été trouvé sur une table à proximité.”

Quand elle a remporté son prix de la meilleure actrice, Phoebe a dédié le prix à sa co-star Andrew Scott.

S’exprimant sur scène à l’hôtel Beverly Hilton, elle a déclaré: “Oh mon Dieu. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press Association pour cela, c’est vraiment lourd et cool.

“Cela revient vraiment à Andrew Scott vraiment parce que cet homme, il y a eu beaucoup de discussions sur la chimie entre nous dans la série mais il pourrait avoir de la chimie avec un caillou et j’adorerais être le caillou d’Andrew, merci d’avoir apporté autant de feu à cette saison. ”

Phoebe – qui a battu Christina Applegate (‘Dead to Me’), Rachel Brosnahan (‘The Marvellous Mrs. Maisel’), Kirsten Dunst (‘On Becoming a God in Central Florida’) et Natasha Lyonne (‘Russian Doll’) to prendre le prix – a ensuite remercié ceux qui ont travaillé derrière la caméra sur le programme.

Elle a poursuivi: “Harry Bradbeer, mon incroyable réalisateur, je me dis” Ce n’est pas comme ça que ça doit être fait “. Il est comme, fais-le à ma façon et ça m’énerve vraiment parce que je suis l’auteur.

“Un merci très spécial à notre directeur de la photographie, Tony Miller, qui a fait ressembler le spectacle à un film avec un petit budget, il a toujours été le caméraman aussi que j’ai regardé de bas.

Merci beaucoup à mon agent et à Amazon et à la BBC, sincèrement, d’avoir ramassé le morceau d’une émission, cela signifie le monde pour moi. ”

