Phoebe Waller-Bridge décroche 2 hochements de tête aux Olivier Awards

2020-03-03 21:30:06

Phoebe Waller-Bridge fait partie des stars nominées pour un prix à l’Olivier de cette année.

Phoebe Waller-Bridge a décroché deux nominations aux Olivier Awards de cette année.

La créatrice de “ Fleabag ” a connu une saison de récompenses très réussie jusqu’à présent et elle devrait être encore plus brillante alors qu’elle est la meilleure actrice pour son rôle dans la tragicomédie à l’extravagance théâtrale du 5 avril au Royal Albert Hall de Londres.

Cependant, l’actrice de 34 ans devra lutter contre une concurrence féroce si elle veut repartir avec le trophée cette année, car Hayley Atwell est également dans la catégorie pour son rôle dans ‘Rosmersholm’, Juliet Stevenson est prête pour ‘The Doctor’ et Sharon D Clarke ont fait un signe de tête pour son rôle dans ‘Death Of A Salesman’.

‘Fleabag’ a également été nominé pour le meilleur divertissement ou la comédie aux côtés de ‘Emilia’, ‘Magic Goes Wrong’ et ‘The Upstart Crow’.

La co-star de Phoebe, Andrew Scott, a décroché une place dans la catégorie du meilleur acteur – bien que pour son rôle dans “ Present Laughter ” – mais, encore une fois, il a lui aussi une compétition difficile car Toby Jones est également en lice pour “ Oncle Vanya ”, James McAvoy a été reconnu pour son rôle dans «Cyrano De Bergerac», tandis que Wendell Pierce a impressionné avec «Death of a Salesman» au Young Vic et au Piccadilly Theatre.

Le spectacle sur scène avec le plus de nominations est ‘& Juliet’ car David Bedella a décroché un nom pour le meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie musicale, Cassidy Janson a marqué la même chose mais pour la meilleure actrice dans un second rôle, et Jennifer Weber a été reconnue comme Meilleur chorégraphe de théâtre.

La production a également reçu des nominations pour la meilleure nouvelle comédie musicale, la meilleure scénographie, la meilleure partition originale, le meilleur éclairage et la meilleure conception de costumes.

La liste restreinte des nominations aux Olivier Awards est la suivante;

Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie musicale

David Bedella pour & Juliet au Shaftesbury Theatre

Stewart Clarke pour Fiddler on the Roof au Playhouse Theatre

Jack Loxton pour Dear Evan Hansen au Noël Coward Theatre

Rupert Young pour Dear Evan Hansen au Théâtre Noël Coward

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie musicale

Lucy Anderson pour Dear Evan Hansen au Noël Coward Theatre

Petula Clark pour Mary Poppins au Prince Edward Theatre

Cassidy Janson pour & Juliet au Shaftesbury Theatre

Lauren Ward pour Dear Evan Hansen au Noël Coward Theatre

Meilleure partition originale ou nouvelles orchestrations

& Juliet – Nouvelles orchestrations de Bill Sherman et Dominic Fallacaro au Shaftesbury Theatre

Amélie la comédie musicale – Superviseur musical et arrangements par Barnaby Race à l’Autre Palais

Dear Evan Hansen – Musique et paroles de Benj Pasek et Justin Paul, orchestration d’Alex Lacamoire au Théâtre Noël Coward

Fiddler on the Roof – Nouvelles orchestrations de Jason Carr au Playhouse Theatre

Waitress – Musique et paroles de Sara Bareilles au Adelphi Theatre

Meilleur jeu de divertissement ou de comédie

Emilia au Vaudeville Theatre

Fleabag au Wyndham’s Theatre

La magie tourne mal au théâtre Vaudeville

The Upstart Crow au Gielgud Theatre

Meilleur chorégraphe de théâtre

Fabian Aloise pour Evita au Regent’s Park Open Air Theatre

Matthew Bourne et Stephen Mear pour Mary Poppins au Prince Edward Theatre

Jerome Robbins et Matt Cole pour Fiddler on the Roof au Playhouse Theatre

Jennifer Weber pour & Juliet au Shaftesbury Theatre

Meilleur renouveau musical

Evita au Regent’s Park Open Air Theatre

Fiddler on the Roof au Playhouse Theatre

Joseph et l’incroyable Dreamcoat Technicolor au London Palladium

Mary Poppins au Prince Edward Theatre

Meilleur acteur dans une comédie musicale

Andy Nyman pour Fiddler on the Roof au Playhouse Theatre

Charlie Stemp pour Mary Poppins au Prince Edward Theatre

Sam Tutty pour Dear Evan Hansen au Noël Coward Theatre

Jac Yarrow pour Joseph et l’incroyable Dreamcoat Technicolor au London Palladium

Meilleure actrice dans une comédie musicale

Audrey Brisson pour Amélie la comédie musicale à l’Autre Palais

Judy Kuhn pour Fiddler on the Roof au Playhouse Theatre

Miriam-Teak Lee pour & Juliet au Shaftesbury Theatre

Zizi Strallen pour Mary Poppins au Prince Edward Theatre

Meilleur réveil

Cyrano De Bergerac au Playhouse Theatre

Mort d’un vendeur au Young Vic et au Piccadilly Theatre

Rire présent à l’Old Vic

Rosmersholm au Duke of York’s Theatre

Meilleur spectacle familial

M. Gum et l’ours dansant – la comédie musicale! au Théâtre National – Dorfman

Oi grenouille et amis! à Lyric Theatre

Vers la lune et le dos au Barbican Theatre

La pire sorcière du Vaudeville Theatre

Meilleur acteur dans un second rôle

Arinzé Kene pour la mort d’un vendeur chez Young Vic

Colin Morgan pour All My Sons au Old Vic

Adrian Scarborough pour Leopoldstadt au Wyndham’s Theatre

Reece Shearsmith pour un poison très cher à l’Old Vic

Meilleure actrice dans un second rôle

Michele Austin pour Cyrano De Bergerac au Playhouse Theatre

Sophie Thompson pour Present Laughter at the Old Vic

Indira Varma pour Présent Rire au Old Vic

Josie Walker pour The Ocean at the End of the Lane au National Theatre – Dorfman

Meilleur acteur

Toby Jones pour Oncle Vanya au Harold Pinter Theatre

James McAvoy pour Cyrano De Bergerac au Playhouse Theatre

Wendell Pierce pour la mort d’un vendeur au Young Vic et au Piccadilly Theatre

Andrew Scott pour Present Laughter at the Old Vic

Meilleure actrice

Hayley Atwell pour Rosmersholm au Duke of York’s Theatre

Sharon D. Clarke pour la mort d’un vendeur au Piccadilly Theatre

Juliet Stevenson pour The Doctor at Almeida Theatre

Phoebe Waller-Bridge pour Fleabag au Wyndham’s Theatre

Meilleur réalisateur

Marianne Elliott et Miranda Cromwell pour la mort d’un vendeur au Young Vic and Piccadilly Theatre

Jamie Lloyd pour Cyrano De Bergerac au Playhouse Theatre

Trevor Nunn pour Fiddler on the Roof au Playhouse Theatre

Ian Rickson pour Oncle Vanya au Harold Pinter Theatre

Meilleur nouveau jeu

Un poison très cher au Old Vic

Le docteur au théâtre Almeida

Leopoldstadt au Wyndham’s Theatre

L’océan au bout du chemin au Théâtre National – Dorfman

Meilleure nouvelle comédie musicale

& Juliet au Shaftesbury Theatre

Amélie la comédie musicale à l’Autre Palais

Cher Evan Hansen au Théâtre Noël Coward

Waitress at Adelphi Theatre

Mots clés: Phoebe Waller-Bridge

Retour au flux

.