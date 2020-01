Phoebe Waller-Bridge se penche sur de nouveaux épisodes

Lorsqu’un spectacle gagne des prix, la poussée est généralement lancée pour continuer la série pour un autre tour. Fleabag d’Amazon semble être une exception à cela, même si seulement deux saisons semblent criminellement courtes pour un tel contenu de haut niveau.

Après avoir remporté récemment le Golden Globe de Phoebe Waller-Bridge pour son rôle, elle a fait des déclarations intéressantes sur la possibilité de retour de Fleabag pour une troisième saison.

La grande question est de savoir si elle va vraiment reprendre en raison de la réponse écrasante et des récompenses qu’elle a remportées, y compris les Emmy Awards en septembre dernier. La réponse de Waller-Bridge à cela n’est peut-être pas ce que tous les fans de la série veulent entendre.

“Fleabag” était l’exemple parfaitement réalisé de personnages principaux défectueux

Pont Phoebe Waller | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Les émissions avec des femmes imparfaites en tant que lead ont commencé à grandir à la télévision et en streaming, bien qu’il n’y en ait toujours pas assez. Waller-Bridge a probablement pensé qu’elle était sur quelque chose quand elle a créé une pièce d’une femme détaillant la vie de “Fleabag”, une femme célibataire vivant à Londres qui est plus qu’un peu autodestructrice.

Sa pièce a fait ses débuts en 2013 au Edinburgh Fringe Festival, puis a lentement fait son chemin dans le courant dominant. Le transformer en une série était une trajectoire miracle étant donné que Bridge venait de créer la pièce sur un défi d’un ami.

C’est la preuve que tout ce qui est brillant sera remarqué par la suite, peu importe si cela prend six, sept, (ou plus) ans pour y arriver. Tant de femmes ont trouvé beaucoup de choses à raconter dans le personnage de Fleabag qui n’était finalement connu que par son surnom au cours des deux saisons.

S’il s’agissait de preuves que les personnages féminins défectueux ont beaucoup à dire, certains déplorent le fait que cela ne reviendra peut-être pas alors qu’il reste probablement tant d’histoires à raconter.

Phoebe Waller-Bridge dit que le spectacle se terminera probablement… pour l’instant

Après deux saisons à six épisodes chacune, il pourrait sembler que Fleabag était juste un peu trop court. N’oublions pas l’adage de moins être plus, auquel cas la plupart des émissions et des films peuvent encore apprendre.

Pour beaucoup de gens, les deux saisons telles qu’elles se présentaient se présentaient comme un arc bien arrondi pour le personnage de Waller-Bridge et tous les autres personnages de son orbite. Aussi tragique que soit le résultat final, on pourrait probablement regarder les deux saisons et avoir l’impression de regarder un drame britannique de qualité Oscar.

Celui-ci en disait plus sur la psyché d’une femme célibataire que sur tout ce qui se faisait aujourd’hui. Après tout, combien de spectacles ont osé faire fantasmer le personnage principal sur Barack Obama, en plus d’avoir une liaison avec un prêtre catholique?

Oui, tout avait l’impression que les choses commençaient à peine pour Fleabag. Mais Waller-Bridge a confirmé aux Golden Globes qu’il n’y aurait probablement pas de saison 3. Elle a déclaré que des récompenses comme celle-ci étaient plus un au revoir qu’une rampe de lancement pour avoir usé de son accueil.

Phoebe Waller-Bridge écrit un film

Peut-être que la vraie raison pour laquelle Waller-Bridge veut mettre fin à Fleabag maintenant est qu’elle écrit actuellement un film avec des plans pour le réaliser elle-même. Personne ne devrait lui en vouloir car les films sont là où l’argent est vraiment important.

Un sentiment existe, elle pourrait revoir Fleabag plus tard, peut-être dans une adaptation cinématographique sur la route. Ou, peut-être que Bridge est l’un de ceux qui réalisent qu’un créateur devrait toujours laisser quelque chose de bien seul après une fin naturelle.

Rien que ces deux saisons de Fleabag seront regardées et analysées pendant des années pour savoir comment créer un personnage imparfait et la rendre sympathique et fascinante. Imaginez pouvoir le faire et en tirer un profit à vie avec seulement 12 épisodes.