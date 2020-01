Phoebe Waller-Bridge voulait réserver des billets d’avion pour ses Golden Globes

2020-01-18 06:30:05

Phoebe Waller-Bridge a admis qu’elle envisageait de réserver des billets d’avion uniquement pour ses gongs Golden Globes.

La scénariste et actrice de 34 ans a remporté deux honneurs, Meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie et Meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour “ Fleabag ”, lors de la cérémonie plus tôt ce mois-ci, et était déterminée à ne pas la laisser des statuettes hors de sa vue.

Saisissant l’un des prix de l’afterparty d’Amazon, elle a déclaré: “Je ne lâche pas ça. Je peux même lui réserver une place sur mon vol de retour et être vraiment extra.

“Je n’arrive pas à le croire. Je suis sur la lune sanglante.”

Alors que Phoebe ne voulait pas lâcher ses récompenses, il semblait qu’elle l’avait fait en perdant plus tard l’un des gongs de la fête après avoir laissé les gens se faire prendre en photo avec les trophées.

Une source a récemment déclaré: “Tout le monde a commencé à le chercher et cela a provoqué une agitation. Finalement, il a été trouvé sur une table à proximité.”

Quand elle a remporté son prix de la meilleure actrice, Phoebe a dédié le prix à sa co-star Andrew Scott.

S’exprimant sur scène à l’hôtel Beverly Hilton, elle a déclaré: “Oh mon Dieu. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press Association pour cela, c’est vraiment lourd et cool.

“Cela revient vraiment à Andrew Scott vraiment parce que cet homme, il y a eu beaucoup de discussions sur la chimie entre nous dans la série, mais il pourrait avoir de la chimie avec un caillou et j’adorerais être le caillou d’Andrew, merci d’avoir apporté autant de feu à cette saison. “

.