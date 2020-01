Phoenix Mom admet avoir tué ses trois jeunes enfants

Une mère d’Arizona a admis avoir tué ses trois jeunes enfants.

Mardi, la jeune femme de 22 ans a avoué à la police de Phoenix avoir tué son fils de trois ans, ainsi que sa fille de deux ans et de sept mois.

Le mystère avait entouré les circonstances de la mort, après que des équipes d’urgence ont été appelées au domicile lundi soir et que les trois corps ont été retrouvés.

Les responsables des incendies avaient initialement décrit l’incident comme une triple noyade, mais l’ont ensuite rétracté.

“Les policiers ont trouvé les 3 enfants insensibles et ont tenté de faire la RCR mais les enfants étaient déjà partis”, a déclaré la police après avoir déterminé qu’il s’agissait en fait d’une enquête pour meurtre.

“La femme sera réservée plus tard dans la journée pour 3 chefs d’accusation de meurtre au 1er degré.”

Ils ont révélé que la famille n’avait déménagé d’Oklahoma dans la région que pendant l’été.

Après avoir reçu le 911, la police est arrivée pour trouver trois adultes à la maison: la mère, le père de 30 ans et un parent adulte de 49 ans.

Il n’y avait aucun signe évident de traumatisme pour les enfants; “Les enquêteurs interrogeront les parents alors qu’ils tentent de reconstituer la cause de cette tragédie”, a déclaré Phoenix PD dans leur déclaration initiale.

Dans une conférence de presse lundi soir, le Sgt. Mercedes Fortune a déclaré que les officiers avaient été informés que les enfants étaient malades plus tôt dans la journée, et cela pourrait être la cause.

“Nous essayons de déterminer pourquoi cela s’est produit”, a-t-elle ajouté, par AZFamily. “Chaque fois que vous avez trois enfants décédés … dans cet aspect, c’est suspect.”

MISE À JOUR: Maman arrêtée, admet avoir tué des enfants de 3, 2 et 7 mois. Maman est une femme de 22 ans qui a récemment déménagé d’Oklahoma en Arizona. Le crime s’est produit dans leur maison près de la 24e rue et du vignoble pic.twitter.com/iqCivZ66jZ

– Phoenix Police Department (@phoenixpolice) 21 janvier 2020

Elle a dit que les premiers intervenants étaient tellement traumatisés par la scène qu’ils ont été autorisés à prendre le reste de la nuit.

Mais à peine dix heures après la déclaration initiale, Phoenix PD a publié une mise à jour pour confirmer que la mère avait avoué avoir tué les trois. Ils n’ont pas révélé la cause du décès.

La semaine dernière à Celebration Florida, un homme du Connecticut a avoué avoir assassiné ses trois enfants ainsi que sa femme, également quelques mois seulement après avoir déménagé dans un autre État.

