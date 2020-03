Photos: les Londoniens montent sur le tube alors que le reste du monde pratique la distanciation sociale au milieu des coronavirus

Des images alarmantes émergent de Londres alors que les navetteurs s’entassent dans les trains tandis que le reste du monde pratique la distanciation sociale.

Un passager, David Riley, a publié une photo sur Twitter montrant des passagers entassés dans le tube à quelques centimètres les uns des autres, à un moment où tout le monde est censé se tenir à au moins six pieds l’un de l’autre.

“C’était mon trajet pour travailler à Londres ce matin @BorisJohnson”, a-t-il écrit en taguant le Premier ministre britannique.

“C’est ce que vous obtenez dans le métro de Londres lorsque vous réduisez le service, mais les gens doivent toujours aller travailler. Il y avait beaucoup de toux aussi. Comment pouvons-nous rester en sécurité dans cet environnement?”

Appelant les résidents à ne voyager que si cela est absolument nécessaire, le maire Sadiq Khan a annoncé une réduction spectaculaire des services de transport public cette semaine; mais les critiques affirment que cela oblige simplement plus de gens à se faufiler dans les quelques trains restants.

Beaucoup appellent l’Angleterre à suivre ses voisins et à imposer un verrouillage plus strict du pays; alors que le gouvernement a conseillé au public de ne pas visiter les pubs et les restaurants, les mesures sont volontaires – et comme le montrent les photos de bars pleins, certains sont ignorés.

Des responsables italiens, le pays européen le plus durement touché par l’épidémie, ont averti le continent qu’il devait fermer le plus tôt possible pour empêcher un “tsunami” de patients de submerger ses hôpitaux.

“Si d’autres pays veulent disposer de suffisamment de lits en soins intensifs pour traiter tous les patients de Covid-19 qui vont arriver dans leurs hôpitaux, ils doivent diminuer le pic du tsunami des cas à venir”, a averti Davide Manca, professeur de l’ingénierie des systèmes de processus à Milan, par L’indépendant.

“Le moyen le plus efficace pour ce faire est de suivre et d’appliquer les mesures très strictes de quarantaine et de distanciation sociale de l’Italie, et de s’assurer qu’elles sont mises en œuvre.”

L’Italie compte plus de 47 000 cas enregistrés de COVID-19 et plus de 4 000 décès, tandis que le Royaume-Uni a jusqu’à présent 4 000 et 177 décès.

