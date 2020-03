Picard ‘et autres émissions que vous ne pouvez regarder que sur CBS All Access

Si vous avez été sur le point de vous inscrire à un autre service de streaming, une nouvelle offre de CBS All Access peut vous séduire. Patrick Stewart, la star de Star Trek: Picard, a annoncé que d’ici au 23 avril, vous pouvez obtenir un mois gratuit de CBS All Access avec le code GIFT. L’offre précède la finale de la saison Picard, qui sera diffusée le jeudi 26 mars.

«Star Trek: Picard» a été un succès pour CBS All Access

Star Trek: Picard, qui voit Stewart reprendre son rôle emblématique en tant que capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek: The Next Generation, a été un succès pour CBS All Access. L’émission en streaming uniquement a attiré un nombre record de téléspectateurs depuis sa première en janvier 2020 et est la série originale la plus regardée pour le service de streaming, selon Variety.

Alors que Picard attire beaucoup l’attention, ce n’est pas le seul original remarquable sur CBS All Access. Les abonnés peuvent également diffuser un redémarrage de The Twilight Zone, un spin-off de The Good Wife et la nouvelle interrogation procédurale unique.

Autres émissions en streaming uniquement sur CBS All Access

Star Trek: Picard n’est pas le seul spectacle de Star Trek sur CBS All Access. Il abrite également Star Trek: Discovery. Le spectacle était le premier original pour All Access. Il met en vedette Soneqaua Martin-Green, Anthony Rapp et Wilson Cruz et se déroule environ une décennie avant les événements de la série Star Trek originale.

Les fans de science-fiction peuvent également regarder le redémarrage de The Twilight Zone sur All Access. La série d’anthologie du réalisateur de Get Out Jordan Peele est une réinvention moderne du spectacle classique. La plupart des épisodes sont de nouvelles histoires, mais “Nightmare at 30,000 Feet” est inspiré du classique “Nightmare at 20,000 Feet” de la série originale des années 1960.

Dans The Good Wife, spin-off The Good Fight, Christine Baranski revient en tant qu’avocate Diane Lockhart. Il la suit après qu’un scandale financier ait annulé ses économies et l’oblige à quitter son ancienne entreprise et à en rejoindre une nouvelle. La saison 4 sera diffusée le jeudi 9 avril, avec de nouveaux épisodes hebdomadaires.

Interrogation est une nouvelle série basée sur un cas de meurtre réel qui a duré plus de 20 ans. Après qu’un jeune homme a été reconnu coupable d’avoir tué sa mère, il est condamné à la prison à vie, mais il se bat toujours pour prouver son innocence. La série, qui met en vedette Peter Sarsgaard, Kyle Gallner, David Strathairn et Kodi Smit-McPhee, commence par un épisode couvrant les événements du meurtre, mais après cela, les téléspectateurs ont le choix de l’épisode à regarder ensuite, plutôt que de continuer. dans un ordre prédéterminé.

Vous pouvez également diffuser vos émissions CBS préférées

En plus des originaux, vous pouvez également diffuser vos émissions CBS préférées sur CBS All Access, y compris NCIS, Blue Bloods, Big Brother, Young Sheldon et The Young and the Restless. Le service abrite également des émissions classiques comme The Brady Bunch, CSI: Miami, Family Ties, Twin Peaks et Star Trek, Star Trek Voyager, The Next Generation, Enterprise et Deep Space Nine.

